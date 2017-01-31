Форма поиска по сайту

31 января 2017, 10:24

Безопасность

Мужчина выжил после падения с девятого этажа

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Житель Екатеринбурга выпал из окна девятого этажа на Гурзуфской улице и выжил, сообщает РИА Новости.

По данным местной полиции, пострадавший – молодой человек 1995 года рождения. После инцидента он был госпитализирован сотрудниками скорой помощи.

В середине декабря в Москве шестилетний мальчик выжил после падения с 16-го этажа. Установлено, что мать мальчика вышла из дома всего на несколько минут, купить лекарства в аптеке. Малыш сам надел зимний комбинезон, шапку и распахнул окно. Женщина уже возвращалась, и увидела сына на подоконнике. Она лишь успела добежать до подъезда, в тот момент мальчик уже падал.


