Мужчина выжил после падения с девятого этажа

Житель Екатеринбурга выпал из окна девятого этажа на Гурзуфской улице и выжил, сообщает РИА Новости.

По данным местной полиции, пострадавший – молодой человек 1995 года рождения. После инцидента он был госпитализирован сотрудниками скорой помощи.

В середине декабря в Москве шестилетний мальчик выжил после падения с 16-го этажа . Установлено, что мать мальчика вышла из дома всего на несколько минут, купить лекарства в аптеке. Малыш сам надел зимний комбинезон, шапку и распахнул окно. Женщина уже возвращалась, и увидела сына на подоконнике. Она лишь успела добежать до подъезда, в тот момент мальчик уже падал.





