Задержан подозреваемый в перекрытии дороги детской неотложке мужчина

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Задержан мужчина, который подозревается в том, что перекрыл дорогу машине детской скорой помощи в Москве, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

22 апреля 2017 года в СМИ появилось видео, на котором видно, что водитель внедорожника не уступил дорогу неотложке. Он продолжил медленно ехать по узкой дороге, а затем остановился и начал выяснять отношения с водителем скорой помощи. Инцидент произошел на улице Солнечная.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Уже допрошены медицинские работники и подозреваемый, проведены обыски по месту жительства и в автомобиле фигуранта, изъят видеорегистратор, находившийся в салоне машины скорой помощи во время происшествия.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения.