Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля 2017, 16:11

Безопасность

Задержан подозреваемый в перекрытии дороги детской неотложке мужчина

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Задержан мужчина, который подозревается в том, что перекрыл дорогу машине детской скорой помощи в Москве, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

22 апреля 2017 года в СМИ появилось видео, на котором видно, что водитель внедорожника не уступил дорогу неотложке. Он продолжил медленно ехать по узкой дороге, а затем остановился и начал выяснять отношения с водителем скорой помощи. Инцидент произошел на улице Солнечная.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Уже допрошены медицинские работники и подозреваемый, проведены обыски по месту жительства и в автомобиле фигуранта, изъят видеорегистратор, находившийся в салоне машины скорой помощи во время происшествия.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

Сайты по теме


скорая помощь следствие уголовное дело СКР

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика