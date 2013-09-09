"Ъ-Деньги": Кредиты будут выдавать через интернет

Фото: M24.ru

Александр Торбахов: все клиенты подряд нас не интересуют

По каким ставкам будут рефинансировать потребкредиты, станет ли ипотека доступнее, и когда начнут давать кредиты через интернет, обозревателю "Денег" рассказал заместитель председателя правления Сбербанка.

Дальневосточечные меры

Власти меняют концепцию развития Дальнего Востока: вместо фронтальной поддержки приоритет получат точечные проекты. Причина проста: на поддержку всего и вся больше нет денег.

Кто ж его посадит?

На прошлой неделе стало известно, что идущее почти год шоу под названием "Расследование дела "Оборонсервиса" " лишилось главного героя — Анатолия Сердюкова, а вместе с ним и основной интриги. Публика, ожидавшая, что впервые в новейшей истории страны в тюрьму посадят хоть и бывшего, но федерального министра, разочарована. Между тем для самих участников расследования такой финал не стал неожиданностью — они с самого начала знали, что "тянут пустышку".

Врач сказал "дома", значит, "дома"!

Врачам скорой помощи настоятельно рекомендуют отказывать больным в госпитализации и предлагать лечиться на дому. Это не значит, что медики вдруг стали сторонниками самолечения. Просто в рамках оптимизации системы здравоохранения резко сокращается число койко-мест в больницах.

Приключения желтого лимузинчика

Появившийся у нас недавно самый маленький Cadillac ATS ничуть не позорит старших братьев. Недостаток брутальности в этом автомобиле компенсируется технологиями: машина способна прокрутить радиотрансляцию назад, умеет сама тормозить, и даже передает сигналы об опасности через ягодицы водителя.

Вышел Риддик из тумана

Один из самых харизматичных преступников в кинофантастике, уроженец планеты Фурия Ричард Б. Риддик, возвращается в кинотеатры с третьим фильмом о себе.

Как поглощают телефоны

Рынок смартфонов ожидает очередное глобальное изменение ландшафта: мобильное отделение Nokia куплено Microsoft за $7,2 млрд (€5,44 млрд). Финская компания – не первая из ветеранов индустрии мобильных устройств, ставших участниками сделок по слиянию и поглощению.

