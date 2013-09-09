"Ъ-Деньги": Кредиты будут выдавать через интернет

Фото: M24.ru
Александр Торбахов: все клиенты подряд нас не интересуют
По каким ставкам будут рефинансировать потребкредиты, станет ли ипотека доступнее, и когда начнут давать кредиты через интернет, обозревателю "Денег" рассказал заместитель председателя правления Сбербанка.
Дальневосточечные меры
Власти меняют концепцию развития Дальнего Востока: вместо фронтальной поддержки приоритет получат точечные проекты. Причина проста: на поддержку всего и вся больше нет денег.
Кто ж его посадит?
На прошлой неделе стало известно, что идущее почти год шоу под названием "Расследование дела "Оборонсервиса" " лишилось главного героя — Анатолия Сердюкова, а вместе с ним и основной интриги. Публика, ожидавшая, что впервые в новейшей истории страны в тюрьму посадят хоть и бывшего, но федерального министра, разочарована. Между тем для самих участников расследования такой финал не стал неожиданностью — они с самого начала знали, что "тянут пустышку".
Врач сказал "дома", значит, "дома"!
Врачам скорой помощи настоятельно рекомендуют отказывать больным в госпитализации и предлагать лечиться на дому. Это не значит, что медики вдруг стали сторонниками самолечения. Просто в рамках оптимизации системы здравоохранения резко сокращается число койко-мест в больницах.
Приключения желтого лимузинчика
Появившийся у нас недавно самый маленький Cadillac ATS ничуть не позорит старших братьев. Недостаток брутальности в этом автомобиле компенсируется технологиями: машина способна прокрутить радиотрансляцию назад, умеет сама тормозить, и даже передает сигналы об опасности через ягодицы водителя.
Вышел Риддик из тумана
Один из самых харизматичных преступников в кинофантастике, уроженец планеты Фурия Ричард Б. Риддик, возвращается в кинотеатры с третьим фильмом о себе.
Как поглощают телефоны
Рынок смартфонов ожидает очередное глобальное изменение ландшафта: мобильное отделение Nokia куплено Microsoft за $7,2 млрд (€5,44 млрд). Финская компания – не первая из ветеранов индустрии мобильных устройств, ставших участниками сделок по слиянию и поглощению.