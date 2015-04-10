Ювелирный бренд Pandora дарит каждое третье кольцо

Фото: facebook.com/PandoraRussia

С 10 апреля популярный ювелирный бренд Pandora продает три кольца по цене двух. Акция продлится до конца выходных. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Pandora объявил о начале специальной акции на фирменные кольца. С 10 по 12 апреля каждый покупатель два колец получит третье кольцо бесплатно. Отмечается, что в акции участвуют все кольца бренда, вне зависимости от материала.

Добавим, всего в магазинах Pandora представлено более 130 моделей колец стоимостью от 1350 до почти 50 рублей.