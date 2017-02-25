Форма поиска по сайту

25 февраля 2017, 08:31

Прокуратура во Франции начала расследование по делу Фийона и его жены

Франсуа Фийон. Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Прокуратура Франции начала расследование по делу о трудоустройстве жены кандидата в президенты Франсуа Фийона, сообщает Le Figaro.

Ранее другая газета, Le Canard Enchaine, заявила, что Пенелопа Фийон несколько лет числилась помощником мужа в Национальной ассамблее Франции, но никаких обязанностей у нее не было. Всего она получила около 500 тысяч евро. Похожие обвинения выдвигали и в адрес детей политика.

Сам Фийон заявлял, что снимет кандидатуру с выборов, если ему предъявят официальные обвинения. Скандал уже повлиял на рейтинги кандидата, который до этого был одним из самых популярных участников предвыборной гонки.

