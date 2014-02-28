Штраф за безбилетный проезд могут существенно увеличить

Фото: ИТАР-ТАСС

"Мосгортранс" попросил департамент транспорта и развития дорожно–транспортной инфраструктуры Москвы увеличить штраф за безбилетный проезд, сообщает инфоцентр правительства Москвы.

По одному из вариантов, с "зайцев" будут платить по 17 тысяч рублей – это стоимость годового абонемента на метро и наземный транспорт. По второму наказание приравняют к месячному проездному – 2,2 тысячи рублей.

По словам главы Мосгортранса Евгения Михайлова, штраф в тысячу рублей недостаточен, чтобы все пассажиры покупали билеты. Руководитель компании привел в качестве примера трамвай №17, где из-за отсутствия турникетов выручка упала на 10-15%.

Кроме того, Михайлов предложил поднять штрафы за расклеивание объявлений на остановках, которые сейчас составляют 1,5-2,5 тысячи рублей. "Я направил в департамент транспорта обращение, в котором предлагается поднять штрафы до 100 тысяч рублей", - цитирует "Известия" главу Мосгортранса.