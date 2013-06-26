Мосгордума приняла закон, запрещающий торговлю "с рук"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская городская Дума на заседании 26 июня приняла поправки в закон "Об ответственности за торговлю в не предназначенных для этого местах". Они запрещают торговлю "в неустановленных местах без использования торговых объектов".

Об этом сообщает пресс-служба Московской Городской Думы. Согласно поправкам, "Не допускается торговая деятельность на земельных участках, которые находятся в собственности города Москвы, без использования стационарных торговых объектов <…>, а также торговля вне ярмарок, рынков и иных специально отведенных для этого мест".

Кроме того, за незаконную торговлю с рук, лотков, тележек и автолавок обычных граждан будут штрафовать на 5 – 10 тысяч рублей, юридические лица – на 50 – 200 тысяч. Кроме того, до 5 тысяч рублей вырастет штраф для граждан, незаконно торгующих в метро и 25-метровой зоне от подземки и остановок общественного транспорта. При этом наказание для должностных и юридических лиц будет ужесточено в десять раз – до 50 и 500 тысяч рублей соответственно.