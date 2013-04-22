"Ъ-Деньги": Новый сервис ГИБДД будет стимулировать оплату штрафов

Фото: ИТАР-ТАСС

Александр Суринов: готовы ли мы сказать людям: вы слишком много едите?

Торможение экономики — "медицинский факт", уверен глава Росстата. Что вызывает пессимизм, а что — оптимизм, как интерпретировать различные приметы кризиса, интересовался редактор "Денег" Максим Кваша.

Максим Кваша, Ъ-Деньги

Товарно-зрелищные отношения

Правительство снова обсуждает отмену ограничений на параллельный импорт товаров. Производители нервничают, покупатели предвкушают, а решения, которое устроило бы обе стороны, нет.

Надежда Петрова, Ъ-Деньги

Язык жезлов

Информационные поводы, которые в последнее время создает ГИБДД, кажутся сигналами о переменах. Пожалуй, громче, чем разоблачение преступной группы, продававшей в Москве водительские удостоверения, прозвучал запуск официального сервиса для проверки штрафов — по мнению ГИБДД, если процедура станет удобнее, граждане будут охотнее платить.

Олег Хохлов, Ъ-Деньги

Превед, короед!

В разносе, устроенном Владимиром Путиным руководству лесной отрасли и повлекшем отставку главы Рослесхоза, возможно, было немало личного. От лесной бесхозяйственности страдает уже не только таежная Россия, но и резиденции высших чиновников: пандемия короеда-типографа уничтожает тысячи гектаров хвойных лесов в лучших районах Подмосковья.

Анастасия Каримова, Ъ-Деньги

Горький вкус крестьянского веба

Яркость и резкость фермера Василия Мельниченко, выступившего на Московском экономическом форуме, сделала его звездой рунета. В селе Галкинском, где расположено хозяйство Мельниченко, корреспондент "Денег" Алексей Боярский и правда обнаружил штаб крестьянской политической борьбы.

Алексей Боярский, Ъ-Деньги