"Ъ-Деньги": Новый сервис ГИБДД будет стимулировать оплату штрафов

Фото: ИТАР-ТАСС
Александр Суринов: готовы ли мы сказать людям: вы слишком много едите?
Торможение экономики — "медицинский факт", уверен глава Росстата. Что вызывает пессимизм, а что — оптимизм, как интерпретировать различные приметы кризиса, интересовался редактор "Денег" Максим Кваша.
Максим Кваша, Ъ-Деньги
Товарно-зрелищные отношения
Правительство снова обсуждает отмену ограничений на параллельный импорт товаров. Производители нервничают, покупатели предвкушают, а решения, которое устроило бы обе стороны, нет.
Надежда Петрова, Ъ-Деньги
Язык жезлов
Информационные поводы, которые в последнее время создает ГИБДД, кажутся сигналами о переменах. Пожалуй, громче, чем разоблачение преступной группы, продававшей в Москве водительские удостоверения, прозвучал запуск официального сервиса для проверки штрафов — по мнению ГИБДД, если процедура станет удобнее, граждане будут охотнее платить.
Олег Хохлов, Ъ-Деньги
Превед, короед!
В разносе, устроенном Владимиром Путиным руководству лесной отрасли и повлекшем отставку главы Рослесхоза, возможно, было немало личного. От лесной бесхозяйственности страдает уже не только таежная Россия, но и резиденции высших чиновников: пандемия короеда-типографа уничтожает тысячи гектаров хвойных лесов в лучших районах Подмосковья.
Анастасия Каримова, Ъ-Деньги
Горький вкус крестьянского веба
Яркость и резкость фермера Василия Мельниченко, выступившего на Московском экономическом форуме, сделала его звездой рунета. В селе Галкинском, где расположено хозяйство Мельниченко, корреспондент "Денег" Алексей Боярский и правда обнаружил штаб крестьянской политической борьбы.
Алексей Боярский, Ъ-Деньги