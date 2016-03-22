ФТС России предлагает повысить штрафы за ввоз санкционных продуктов

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Федеральная таможенная служба РФ предлагает повысить штрафы за ввоз санкционных товаров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавы ведомства Руслана Давыдова.

"Само наказание должно быть соизмеримо, чтобы оно являлось неким барьером, препятствием для замысла нарушения. Первое - это увеличение штрафов. Второе, у нас есть список стратегически важных товаров, по которому предусмотрена уголовная ответственность. Например, это мясо. Оно входит в список стратегически важных товаров. И за это предусмотрено уголовное наказание. По большинству так называемых санкционных товаров уголовного наказания не предусмотрено. Наверное, нужно штрафовать достаточно серьезно и рассматривать вопрос уголовной ответственности, если это крупный размер", – Давыдов.

При этом чиновник не уточнил, насколько должен быть повышен размер действующего штрафа.

Сейчас, согласно Кодексу об административных правонарушениях, несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на территорию Таможенного союза или в РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который устанавливает штрафы до 1 миллиона рублей за продажу иностранных продуктов, в отношении которых Россия ввела эмбарго.

Для должностных лиц устанавливается штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией запрещенных товаров; для предпринимателей без образования юридического лица – от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей с конфискацией товаров или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией товаров или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

С августа 2014 года в России действует запрет на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Кроме того, с конца 2015 года в Россию запрещен ввоз ряда продуктов из Турции. В санкционный список вошло мясо курицы и индейки, томаты, репчатый лук, цветная капуста, огурцы, апельсины и мандарины, виноград, яблоки, груши, персики, сливы и клубника. Продуктовое эмбарго введено и в отношении Украины.