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Бизнес

21 августа 2012, 11:28

Компании такси заплатят штраф за сговор во "Внуково"

штрафы Внуково бизнес ФАС Арбитражный суд Москвы

ИТАР-ТАСС

Арбитражный суд признал правомерность решения Московского УФАС России в отношении таксомоторных компаний, которые участвовали в сговоре в московском аэропорту "Внуково". Об этом информирует пресс-служба Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Как отмечается, весной прошлого года специалисты провели выездную проверку соблюдения требований антимонопольного законодательства во "Внуково".

"В ходе проверки было выявлено, что некоторые таксомоторные компании, обслуживающие аэропорт, получили эксклюзивный доступ на две ближайшие к зданиям терминала аэропорта дорожные полосы, а автомобили такси остальных компаний и все частные автомобили двигаются по единственной полосе, при этом наиболее отдаленной от входов и выходов в аэропорт", - говорится в сообщении.

Комиссия антимонопольного органа признала факт заключения антиконкурентных устных договоренностей ОАО "Внуково-Инвест", ООО "Фортуна-Капитал", ООО "Транс-Фри" и ООО "МегаполисАвто" и выдала предписания об устранении нарушения антимонопольного законодательства в декабре 2011 года. А компании ООО "Транс-Фри" было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 515 694 тысячи рублей.

Обжаловать данное судебное решение бизнесменам не удалось. По итогам заседания суд принял сторону антимонопольного органа.

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