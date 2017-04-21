Около 100 тысяч нарушений в общественном транспорте выявили контролеры с января

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" выявили с начала года 97,4 тысячи нарушений правил оплаты проезда, сообщили m24.ru в пресс-службе департамента транспорта.

По данным ведомства, с начала года было выявлено 81194 случая, когда пассажиры не оплачивали проезд, и еще 16212 попыток воспользоваться чужой социальной картой.

Глава ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Дьяков отметил, что сумма штрафов по нарушениям составила почти 122 миллиона рублей, причем деньги идут в бюджет города, откуда распределяются в том числе и на обновление московского транспорта.

Напомним, что штраф за безбилетный проезд составляет 1000 рублей, а за использование чужой льготной карты ‒ 2500 рублей.