Автовладельцев начали штрафовать за выезд на новые "выделенки"

Фото: ИТАР-ТАСС

С 20 ноября начали взимать штрафы с автомобилистов, выехавших на выделенные полосы, открытые днем ранее, но первый день работавшие в тестовом режиме. С начала следующего года водителей ждет очередное повышение штрафов за нарушение ПДД. Однако поправки в Кодекс об административных правонарушениях также ослабляют некоторые наказания.

Портал M24.ru подготовил информацию по всем изменениям, которые вступят в силу с 1 января 2013 года.

Больше всего выросли наказания для нетрезвых водителей:

Если водитель управляет автомобилем, но был лишен прав за вождение в нетрезвом виде или за отказ от прохождения медосмотра, то он будет обязан выплатить 50 тысяч рублей с административным арестом или обязательным работам на срок от 100 до 200 часов;

За управление автомобилем в нетрезвом виде виновный выплатит штраф в 50 тысяч рублей и лишиться прав на 3 года (сейчас – лишение прав на срок до двух лет);

За управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения водитель выплатит 50 тысяч рублей и лишится прав на 5 лет;

За передачу управления автомобилем водителю, находящемуся в нетрезвом состоянии, придется заплатить 50 тысяч рублей или лишиться прав на 3 года (сейчас – лишение прав на два года);

Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения карается штрафом в 50 тысяч рублей или лишением прав сроком на 5 лет (сейчас – лишение прав на 1,5-2 года).

Другие штрафы:

За превышение скорости на величину более 80 км/ч штраф составит 5 тысяч рублей с лишением прав на срок до полугода;

За повторное превышение скорости на величину от 40 до 60 км/ч назначается двойной штраф, выписанный в первый раз (1-1,5 тысячи рублей), то есть 2-3 тысячи рублей;

За превышение скорости на 60 км/ч водитель заплатит 10 тысяч рублей и лишится прав на один год (сейчас наказание составляет 2 -2,5 тысячи рублей и лишение водительских прав на 4-6 месяцев);

Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, наказывается штрафом в 500 рублей (сейчас 300 рублей или предупреждение);

За повторную езду во встречном направлении по дороге с односторонним движением водитель заплатит 10 тысяч рублей и лишиться прав на один год. При первом подобном нарушении – штраф 5 тысяч рублей и лишение прав на один год;

Если водитель не уступит дорогу маршрутному транспортному средству или автомобилю со спецсигналами, то он заплатит 500 рублей (сейчас штраф составляет 100-300 рублей или предупреждение);

За управление автомобилем без документов или полиса ОСАГО штраф повышается до 500 рублей (был 100 рублей или предупреждение);

За передачу управления автомобилем лицу, у которого нет при себе документов на право управления машиной, штраф составит 3 тысячи рублей (сейчас 100 рублей или предупреждение);

Установка на передней части машины световых приборов или светоотражателей красного цвета карается штрафом в 3 тысячи рублей с конфискацией (сейчас 2,5 тысячи с конфискацией);

Установка на автомобиль без разрешения специальных звуковых или световых сигналов, а также незаконное нанесение цветографических схем оперативных служб или такси – 5 тысяч рублей штрафа с конфискацией (сейчас 2,5 тысячи рублей с конфискацией);

За управление неисправным автомобилем и за сломанный тормоз или рулевое управление штраф 500 рублей (сейчас 100 и 300-500 рублей соответственно);

За не пристегнутый ремень безопасности или отсутствие шлема (для мотоциклистов) штраф составит одну тысячу рублей (сейчас 500 рублей);

Управление автомобилем водителем, не имеющим права на это – от 5 до 15 тысяч рублей, а если он был лишен прав, то 30 тысяч рублей (сейчас штраф составляет 2,5 тысячи рублей и 5 тысяч рублей или штраф соответственно);

За передачу управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему права управления автомобилем или лишенному такого права, штраф составит 30 тысяч рублей (сейчас он составляет 2,5 тысячи рублей);

Проезд железнодорожного переезда на красный свет или при закрывающимся шлагбауме карается штрафом в тысячу рублей или лишением прав на 4-6 месяцев (сейчас штраф в 500 рублей или лишение прав сроком на 4-6 месяцев); нарушение других правил проезда переезда карается тысячей рублей штрафа (было 100 рублей);

Движение автомобиля, который не может конструктивно ехать быстрее 40 км/ч, по автомагистрали – тысяча рублей, грузовика массой более 3,5 тонны далее второй полосы – 5 тысяч рублей (сейчас оба штрафа составляют 100 рублей);

За разворот или въезд на автомобиле в технологические разрывы разделительной полосы, а также движение задним ходом по автомагистрали придется выложить 2,5 тысячи рублей (сейчас штраф составляет 300-500 рублей);

За повторный проезд на запрещающий сигнал светофора введен штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на 4-6 месяцев;

Нарушение правил маневрирования (невыполнение требования ПДД о подаче сигнала перед поворотом, разворотом, началом движения или остановкой) – 500 рублей (было 100 рублей);

Отказ уступить дорогу имеющим на это право участникам движения (не машинам) – тысяча рублей (было 800 – тысяча рублей);

Нарушение правил остановки и стоянки (кроме этих действий под запрещающим знаком), нарушение правил использования внешних световых приборов, звуковых сигналов, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки, а также нарушение правил перевозки грузов – 500 рублей (сейчас 300, 100 и 100 рублей соответственно);

За перевозку вне кабины автомобиля, вне кабины автомобиля, трактора, в прицепе, в кузове грузового мотоцикла и других, запрещенных ПДД местах – тысяча рублей (сейчас 500-700 рублей);

За перевозку детей без специального кресла нарушитель заплатит 3 тысячи рублей;

За причинение легкого или среднего вреда здоровью штраф составит 5 тысяч рублей (сейчас 2,5 тысяч рублей или лишение прав);

За невыполнения требования полицейского остановить автомобиль – 500-800 рублей (сейчас – 500 рублей), а за отказ предоставить автомобиль блюстителю порядка – 500 рублей (сейчас – 100 рублей);

Если водитель управляет автомобилем в период, не предусмотренный полисом ОСАГО, то штраф составит 500 рублей (сейчас 300 рублей), а незастрахованный автомобиль обойдется нарушителю в 800 рублей (сейчас 500-800 рублей).

Наказание для других участников движения:

Пешеход или пассажир автомобиля заплатит 500 рублей за нарушение ПДД (сейчас - 200), а водитель мопеда, велосипедист или возчик – 800 рублей (было 200). Также за нарушение ПДД участником движения (не автомобилем), повлекшим за собой помехи в движении транспорта, придется заплатить тысячу рублей вместо 300 рублей.

Также депутаты внесли поправки и в Уголовный кодекс:

По решению суда станет возможным лишение права занимать определенные должности за ДТП, совершенное в нетрезвом виде, и если в нем погибли два и более человек. За причинение тяжкого вреда здоровью пострадавшему в ДТП водитель лишается свободы на срок до трех лет (было – до двух), а за смертельный исход срок будет увеличен с трех до пяти лет.

Если в аварии погибло два и более человека, виновник, сидевший за рулем автомобиля, будет пожизненно лишен права управлять автомобилем и срок заключения будет продлен до 15 лет (сейчас – до девяти).

Эксперты называют повышение штрафов реакцией на резонансное ДТП на Минской улице: тогда водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался на своем автомобиле в автобусную остановку и сбил семь человек.

Некоторые штрафы для водителей все же будут смягчены:

За выезд на трамвайные пути встречного направления для объезда препятствия наказание составит 1,5-2 тысяч рублей (сейчас - лишение прав), за выезд на полосу встречного движения штраф составит 5 тысяч рублей вместо лишения прав (однако при повторном нарушении штраф составит 10 тысяч рублей и лишение прав); за оставление водителем места ДТП, если в результате аварии нет пострадавших, а водитель оставил контактный номер и данные страхового полиса, наказание смягчается до 5 тысяч рублей или лишения прав (сейчас – лишение прав или административный арест).

Также депутаты упразднили превышение скорости на 19км/ч и меньше.



Материал подготовлен на основе данных газеты "Коммерсантъ" и других открытых источников.