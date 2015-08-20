Застройщики ввели в эксплуатацию 15 объектов на западе столицы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На западе столицы с начала года в эксплуатацию ввели 15 жилых и социальных объектов, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора. Среди них многофункциональный медицинский центр на улице Богданова, а также жилой дом с подземной автостоянкой на улице Барклая.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, за прошедший с начала года период в ЗАО провели 311 проверок, по результатам которых участникам строительства выдали 597 предписаний, составили 139 протоколов об административных правонарушениях, а также назначили штрафы на сумму более 10 миллионов рублей.

Ранее m24.ru сообщало, что специалисты экологического отдела Мосгосстройнадзора с начала года оштрафовали компании на 6,3 миллиона рублей. Всего было выявлено 1776 нарушений, основные связаны с содержанием зеленых насаждений, складированием стройматериалов, эксплуатацией моек колес, несвоевременным или несанкционированным вывозом отходов и земли.

Участникам строительства выдали 581 предписание с конкретными сроками устранения нарушений, на нарушителей было оформлено 177 протоколов об административных правонарушениях.

В Мосгосстройнадзоре за первую половину года также было рассмотрено 165 обращений москвичей по вопросам экологии. Чаще всего жители прилегающих к стройкам домов жаловались на необоснованную вырубку деревьев, грязь и шумные ночные работы. Если жалобы были обоснованы, то застройщиков наказывали.