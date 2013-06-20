В Госдуму внесли законопроект о штрафах за фонограмму на концертах

Фото: ИТАР-ТАСС

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предусматривающий штрафы за использование на концертах фонограммы без ведома слушателей.

Документом предлагается считать административными правонарушениями "непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации потребителю об использовании фонограмм при оказании развлекательных услуг".

Должностным лицам за это может грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. В случае повторных нарушений чиновников будут дисквалифицировать на срок от 1 года до 3 лет, а сумма штрафа для юридических лиц составит от 1 до 5 миллионов рублей.

В то же время инициаторы законопроекта предлагают не считать фонограммой "исключительно музыкальное сопровождение исполняемого музыкального произведения без использования голоса человека".

Депутаты также считают, что если на концерте исполнитель будет использовать фонограмму, он обязан сообщить об этом во всех афишах и "иных объявлениях". Если же зрители/слушатели не были заранее проинформированы о том, что на концерте применялась фонограмма, они вправе требовать возврата денег за билет.

Согласно действующему законодательству, исполнители музыкальных произведений обязаны уведомлять об использовании фонограммы, однако никаких санкций за нарушение этого правила не предусмотрено.