Тысячи оплативших штрафы водителей из-за сбоя стали неплательщиками

Десятки тысяч заплативших штраф водителей стали должниками

Из-за сбоя в работе информационной системы о государственных и муниципальных платежах десятки тысяч оплативших штрафы водителей попали в категорию неплательщиков.

Так как информация о перечисленных автолюбителями средствах не дошла до казначейства, данные неплательщиков передали в службу судебных приставов, передает канал "Москва 24".

В течение недели водители написали более 10 тысяч жалоб в ГИБДД.

Как выяснилось, к информсистеме на настоящий момент подключены только 500 банков из 894 кредитных организаций, работающих в России, и данные об оплате штрафов посредством банков поступают в Госавтоинспекцию с большим опозданием.

Сложившаяся ситуация обсуждалась на совещании в правительстве, по итогам которого Федеральное казначейство, Сбербанк, правительство Москвы и ГИБДД обязали до 24 мая установить причину потери данных в системе.

Пока же МВД советует попавшим в подобную ситуацию водителям написать заявление в ГАИ или отправить его через Интернет с приложением копии квитанции об оплате штрафа.