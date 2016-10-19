Летние кафе в столице закроют до 1 ноября

Владельцев кафе обязали закрыть летние веранды до 1 ноября. Демонтировать все конструкции предписано до 15 ноября, сообщает телеканал "Москва 24".

Нарушителей будут штрафовать. Должностным лицам придется заплатить 30-50 тысяч рублей, юридическим – от 50 до 150 тысяч рублей. В случае, если кафе не пройдут повторную проверку, размер штрафа увеличится вдвое.

В этом сезоне московских ресторатов успели наказать почти 300 раз за нарушение правил размещения летних кафе. Кто-то установил веранды, не согласовав схему, кто-то занял больше места, чем разрешается. Сумма начисленных штрафов – более 19 миллионов рублей.