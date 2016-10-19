Форма поиска по сайту

19 октября 2016, 16:40

Летние кафе в столице закроют до 1 ноября

Владельцев кафе обязали закрыть летние веранды до 1 ноября. Демонтировать все конструкции предписано до 15 ноября, сообщает телеканал "Москва 24".

Нарушителей будут штрафовать. Должностным лицам придется заплатить 30-50 тысяч рублей, юридическим – от 50 до 150 тысяч рублей. В случае, если кафе не пройдут повторную проверку, размер штрафа увеличится вдвое.

В этом сезоне московских ресторатов успели наказать почти 300 раз за нарушение правил размещения летних кафе. Кто-то установил веранды, не согласовав схему, кто-то занял больше места, чем разрешается. Сумма начисленных штрафов – более 19 миллионов рублей.

Москвичи могут пожаловаться на кафе на портале "Наш город". Также можно обратиться на горячую линию Госинспекции по недвижимости, либо оставить жалобу на сайте Госинспекции или написать письмо в адрес ведомства.
