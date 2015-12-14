ФМС по Москве взыскало более 634 млн рублей штрафов за 11 месяцев

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Сумма штрафов, которую взыскали сотрудники столичной ФМС за 11 месяцев 2015 года, увеличилась на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Как сообщает Агентство "Москва", она составила 634,4 миллиона рублей.

"Сумма штрафов, взысканных сотрудниками ФМС по Москве во внесудебном порядке в указанный период, возросла на 80 миллионов рублей и составила 589,2 миллиона рублей. Суммы, востребованные судами на основании протоколов, составленных сотрудниками миграционной службы за тот же период, снизились на три миллиона и составили 45,2 миллиона рублей", – отметил представитель ГБУ "Аналитический центр".

Ранее m24.ru сообщало, что в этом году из Москвы за нарушение российского законодательства выдворено более 40 тысяч иностранцев.

За восемь месяцев текущего года физические и юридические лица оштрафованы на 617 миллионов рублей за привлечение к трудовой деятельности нелегальных мигрантов. До этого мэр Москвы поручал усилить контроль за нелегальными мигрантами в столице. По его словам, власти создали надлежащие условия для получения иностранцами патентов, однако предложенную процедуру соблюдают не все приезжие.

Напомним, с 1 января 2015 года вступили в силу поправки в федеральное законодательство, дающие регионам полномочия регулировать трудовую миграцию. Теперь Москва может устанавливать стоимость патентов на право работы для мигрантов, организовывать выдачу патентов, проводить экзамены на знание русского языка и так далее.

По мнению авторов закона, новая стоимость патента позволит приблизить налоговую нагрузку на иностранцев к нагрузке на россиян, а также выровнять конкурентоспособность на рынке труда. Кроме того, новая система увеличит поступления в городской бюджет примерно на 12 миллиардов рублей.

С 2016 года стоимость патента для трудовых мигрантов в Москве увеличится на 5 процентов и составит 4200 рублей. Патент дает право иностранным гражданам на легальную работу на территории России.