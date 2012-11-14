Около 500 нелегальных такси изъято московскими полицейскими

Фото: ИТАР-ТАСС

С марта текущего года у нелегальных таксистов в Москве было изъято и помещено на спецстоянки около 500 автомобилей. На перевозчиков составлено более 800 протоколов об административных правонарушениях. Штрафы по ним составляют от 2 до 2,5 тысяч рублей.

Как рассказал замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка Алексей Зеленцов, подразделения полиции ежедневно проводят рейды по выявлению нелегальных таксистов. Он также отметил, что небольшие штрафы многих не останавливают, поэтому нередки случаи рецидивов.

Необходимость ужесточения законодательства в этой области неоднократно обсуждалась с руководством Москвы. В результате были приняты поправки в Административный кодекс города, согласно которым размер штрафа составил от 50 до 400 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения транспортное средство конфискуется, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Алексей Зеленцов также напомнил, что для тех, кто желает заняться частным извозом, действует упрощенный порядок выдачи разрешений, он носит практически уведомительный порядок. Документ может получить любой водитель, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, либо любое юридическое лицо, имеющее транспортное средство.

Для получения разрешения необходимо подать заявление и подтверждающие документы в департамент транспорта, а каких-либо специальных требований к автомобилю не предъявляется. На данный момент выдано уже более 20 тысяч таких разрешений.

Напомним, с 1 ноября в Москве легальным таксистам начали выдавать специальные карты, разрешающие работу на вокзале. Их могут получить как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица.

Кроме того, столичные власти планируют создать "Национальную академию такси" для обучения водителей. До конца года она может открыться на базе Московского автомобильно-дорожного института.