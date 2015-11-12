Законопроект о запрете скидок на алкоголь внесен в Госдуму

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Законопроект о запрете скидок на алкоголь, продажу его по купонам и спонсорство алкогольной продукции внесли в Госдуму, сообщает МИА "Россия сегодня".

Законопроектом предлагается установить запрет на распространение алкоголя среди населения бесплатно. Исключение составит только дегустация спиртного на выставках.

Как отмечают разработчики поправок, основная цель закона – снизить уровень потребления алкогольной продукции.

"На мой взгляд, одной из серьезных проблем, препятствующих эффективной борьбе с алкоголизацией населения, является агрессивное воздействие на россиян с помощью всевозможных соблазнительных акций по стимулированию потребления алкоголя, проводящихся пивными гигантами", – сказал депутат нижней палаты парламента Олег Михеев.

По его словам, классический пример подобных акций – продажа алкоголя по купонам. "Как правило, данные акции проводятся в пивных ресторанах, пабах и прочих заведениях ресторанного типа, в которых посетители, заранее приобретшие в интернете купоны, получают право на 50-процентную скидку или возможность выпить три кружки пива по цене двух", – отмечает депутат.

За нарушение запрета на спонсорство алкогольной продукции, стимулирование ее продажи и потребления предусмотрены штрафы: от 2 до 3 тысяч рублей для граждан, от 5 до 15 тысяч рублей для должностных лиц и от 80 до 150 тысяч рублей для юридических лиц.

За отсутствие социальной рекламы о вреде спиртного при демонстрации программ, в которых осуществляется показ алкогольной продукции или ее потребление, должностным лицам придется заплатить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, а юрлицам – от 100 до 200 тысяч рублей.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз ранее заявлял, что введение закона не поможет снизить потребление алкоголя.

"В России 75 процентов взрослого населения употребляет алкоголь. 80 процентов из них употребляет спиртное умеренно. Основная масса все равно будет брать столько же алкоголя за большие деньги или просто более дешевый алкоголь. Потребление не снизится ни на миллиграмм.

Россия завалена нелегальной суррогатной продукцией. Во всем мире главный принцип регулирования рынка – доступность качественного алкоголя для всех слоев населения, а наш алкоголь относительно средних зарплат в пять-восемь раз дороже, чем на Западе", – сказал он.

Отметим, правительство хочет снизить потребление алкоголя среди россиян и в то же время повысить доходы от акцизов за счет снижения объема нелегальной водки. Такая идея содержится в проекте так называемой дорожной карты для алкогольной отрасли.

Ранее m24.ru сообщало, что с нового года в России могут возникнуть перебои с алкоголем из-за того, что оптовики не спешат подключаться к ЕГАИС (системе учета оборота алкоголя). Тот, кто не успеет это сделать, не сможет перевозить, хранить и продавать спиртное. По данным "Опоры России", пока к системе подключились менее 5 процентов крупных продавцов.