Минстрой разработает единый порядок перепланировки помещений в жилых домах

Фото: ТАСС/Георгий Копытин

Минстрой к июлю планирует разработать единый порядок перепланировки всех помещений в многоквартирных домах, независимо от их назначения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в министерстве.

Собеседник агентства отметил, что также планируется определить порядок доступа в помещения многоквартирного дома для проведения проверок, оптимизации процедуры согласования переустройства и перепланировки.

По его словам, планируемые поправки в Жилищный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях позволят предотвратить нарушения прав и законных интересов собственников помещений.

Ранее в пресс-службе Минстроя России сообщали, что согласно проекту поправок, за самовольную перепланировку помещений в жилых домах, которая создает угрозу жизни или здоровью жильцов, будет налагаться административный штраф.

Проект предусматривает дифференциацию ответственности как за формальные нарушения, так и за нарушения, влекущие угрозу жизни и здоровью людей, причем решения по второй категории дел будут приниматься судом.

Финансовая ответственность за незаконную перепланировку квартиры для граждан составит от 2 до 5 тысяч рублей. А за перепланировку в нежилом помещении проектом впервые вводится штраф для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей и для юридических лиц – от 250 до 300 тысяч рублей.