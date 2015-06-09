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Госдума приняла поправки в Жилищный кодекс, увеличивающие размер пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Документ также вводит штрафы для управляющих компаний за некачественное обслуживание дома и неправильный расчет платежей ЖКХ.

С момента вступления закона в силу, штрафы за долги по квартплате вырастут почти в два раза. Кроме того, штрафы за предоставление некачественных коммунальных услуг или за слишком долгие перерывы в обслуживании домов, начнут платить управляющие компании. Наказывать их будут и за неправильный расчет квитанций.

А плату за общедомовые нужды с 2016 года будут включать не в коммунальные, а в жилищные услуги. Ее размер будут устанавливать о субъекты федерации.

По мнению депутатов, новый закон повысит платежную дисциплину в ЖКХ.

По данным национальной службы взыскания, долги по оплате услуг ЖКХ жителей Москвы и области составляют более 20 миллиардов рублей. Для сравнения общий долг населения России – более 1 триллиона рублей. При этом, доля физических лиц в сумме задолженности составляет только 20 процентов, остальные долги – предприятий и других хозяйствующих субъектов.



Напомним, столичные власти приняли 19 мая новые тарифы на коммунальные услуги, которые вступят в силу с 1 июля 2015 года. В мэрии отмечают, что средний рост цен на услуги составит порядка 10 процентов, что в полтора раза ниже ожидаемой городовой инфляции.

С 1 июля счет за обслуживание средней для столицы двухкомнатной квартиры площадью 50 метров, где проживает семья из трех человек, составит 7216 рублей, без учета общедомовых расходов. Сейчас эти услуги должны обходиться семье примерно в 6,4 тысячи рублей. Таким образом, повышение тарифов добавит к квитанции средней столичной двушки дополнительные 720 рублей.