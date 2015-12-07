300 тысяч россиян могут лишиться водительских прав за долги

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Около 300 тысяч россиян могут попасть под действие закона о лишении водительских прав за долги, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

В категорию неплательщиков входят около 200 тысяч человек, которые не возместили причиненный вред, 100 тысяч человек – должники по алиментам и административным штрафам.

Законопроект о приостановке действия водительских прав за долги по алиментам, административным штрафам и по компенсации морального вреда вступит в силу 15 января.

После этого приставы смогут временно лишить должников права управления автомобилем, самолетом, а также судном. Вернуть водительское удостоверение можно будет только после погашения задолженности.

Если после временного лишения прав должник все равно сядет за руль, то ему будут грозить обязательные работы до 50 часов или лишение прав до года.

При этом закон не распространяется на инвалидов I и II групп, лиц, чей основной заработок напрямую связан с наличием прав, а также на тех, чье транспортное средство является единственным способом передвижения до места проживания.

Также забрать права нельзя будет у граждан, чья задолженность не превышает 10 тысяч рублей, однако в дальнейшем эта сумма может быть повышена в связи с инфляцией.

Стоит отметить, что до вступления в силу этого закона уже будет действовать другая норма – о предоставлении скидки 50 процентов за штрафы ГИБДД.

Согласно закону о скидках, если штраф будет оплачен не позднее 20 дней со дня его наложения, то должник получит право внести только половину суммы. Однако возможность выплатить досрочный штраф со скидкой не распространяется на ряд статей 12 главы КоАП. Так, нельзя будет платить полштрафа водителю, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, послаблений нет и в случаях повторного превышения скоростных режимов и повторного проезда на запрещающий сигнал светофора.