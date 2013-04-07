Штрафы ГИБДД теперь можно оплачивать онлайн

ГИБДД запустила онлайн-сервис проверки штрафов

ГИБДД запустила онлайн-сервис для проверки неоплаченных штрафов. Он доступен на официальном сайте ведомства. Для доступа к нужной информации сайт потребует ввести государственный номер автомобиля и номер свидетельства о регистрации транспортного средства.

Сервис также позволяет мгновенно оплатить штрафы с помощью пластиковых карт. В ГИБДД утверждают, что с каждым годом интерес москвичей к подобной информации растет. Так, в прошлом году свои штрафы через интернет проверили 2 миллиона 700 тысяч водителей. Это в два раза больше, чем в 2011 году.

Ранее в ГИБДД отказались от рассылки "писем счастья" в пользу электронных оповещений, что в дальнейшем позволит сэкономить как минимум 100 миллионов рублей бюджетных средств Москвы в год.

На сегодня в режиме онлайн москвичи могут оплачивать более 250 различных госуслуг. Кроме того, через портал госуслуг можно также записаться в очередь на получение водительских прав и зарегистрировать автомобиль.