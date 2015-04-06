Владимир Путин подписал закон о штрафах для "зайцев" в поездах

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за безбилетный проезд в электричках и поездах дальнего следования. Соответствующий документ размещен на сайте президента России.
Для электричек это будет 50-кратная стоимость перевозки взрослого пассажира на 10 километров. В поезде дальнего следования штраф равен пятикратному размеру тарифа за проезд на расстояние 100 километров. При начислении штрафа также будет учитываться тип, класс, место в вагоне и категория поезда.
Согласно закону, проверять билеты у пассажиров будет сам перевозчик. Если же пассажир не купил билет из-за того, что на станции отсутствует или не работает касса, то он сможет приобрести его, не оплачивая дополнительно услугу по оформлению.
Теперь пассажир, проехавший без билета, например, от Москвы до станции Мытищи, заплатит штраф около трех тысяч рублей. В настоящий момент с "зайцев" взимают 100 рублей – в электричках и 200 – в поездах, независимо от пройденного пути.
Ранее сообщалось, что центральная пригородная пассажирская компания рассматривает возможность установки в электричках автоматов по продаже билетов. В эфире радиостанции "Москва FM" грядущее нововведение прокомментировал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.
"Многие люди не платят за проезд потому, что касса закрыта или в нее большая очередь, а они опаздывают. Кроме того, в Подмосковье, как правило, касса находится с одной стороны, а ехать иногда надо в другую. Тогда пассажиру приходится сначала переходить на одну платформу, покупать билет, затем возвращаться через мост, тоннель или пути на свою платформу", – отметил Янков.
Отметим, что ЦППК также в 2015 году планирует запустить мобильное приложение, через которое можно будет оплатить проезд в электричке.
Сейчас оплатить проезд в электричке можно с помощью карты "Тройка". Билет на нее записывается через кассу или автомат, стоящий на станции. На "Тройку" можно записать любой билет действующего тарифного меню: "Единый", ТАТ на 1-60 поездок, "90 минут" или проездной на 30, 90, 365 дней.