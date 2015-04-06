Владимир Путин подписал закон о штрафах для "зайцев" в поездах

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за безбилетный проезд в электричках и поездах дальнего следования. Соответствующий документ размещен на сайте президента России.

Для электричек это будет 50-кратная стоимость перевозки взрослого пассажира на 10 километров. В поезде дальнего следования штраф равен пятикратному размеру тарифа за проезд на расстояние 100 километров. При начислении штрафа также будет учитываться тип, класс, место в вагоне и категория поезда.

Согласно закону, проверять билеты у пассажиров будет сам перевозчик. Если же пассажир не купил билет из-за того, что на станции отсутствует или не работает касса, то он сможет приобрести его, не оплачивая дополнительно услугу по оформлению.

Как планируют наказывать "зайцев" в транспорте

Теперь пассажир, проехавший без билета, например, от Москвы до станции Мытищи, заплатит штраф около трех тысяч рублей. В настоящий момент с "зайцев" взимают 100 рублей – в электричках и 200 – в поездах, независимо от пройденного пути.

Ранее сообщалось, что центральная пригородная пассажирская компания рассматривает возможность установки в электричках автоматов по продаже билетов. В эфире радиостанции "Москва FM" грядущее нововведение прокомментировал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

"Многие люди не платят за проезд потому, что касса закрыта или в нее большая очередь, а они опаздывают. Кроме того, в Подмосковье, как правило, касса находится с одной стороны, а ехать иногда надо в другую. Тогда пассажиру приходится сначала переходить на одну платформу, покупать билет, затем возвращаться через мост, тоннель или пути на свою платформу", – отметил Янков.

Отметим, что ЦППК также в 2015 году планирует запустить мобильное приложение, через которое можно будет оплатить проезд в электричке.

Сейчас оплатить проезд в электричке можно с помощью карты "Тройка". Билет на нее записывается через кассу или автомат, стоящий на станции. На "Тройку" можно записать любой билет действующего тарифного меню: "Единый", ТАТ на 1-60 поездок, "90 минут" или проездной на 30, 90, 365 дней.