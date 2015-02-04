Власти хотят ввести ответственность диспетчерских такси перед пассажирами

"Утро": Ведущие "Москва FM" - об ответственности диспетчеров такси

Московские власти предлагают ввести ответственность для диспетчерских такси за передачу неверных сведений о заказе. Об этом M24.ru рассказали в транспортном комплексе столицы. Речь идет как об обычных телефонных диспетчерских, так и о мобильных агрегаторах, таких как "Яндекс.Такси" и GetTaxi. Кроме того, операторам запретят сотрудничать с перевозчиками, не имеющими разрешения на профессиональную деятельность. Как сообщил M24.ru первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков, поправки в федеральный законопроект о таксомоторной деятельности нижняя палата парламента весной этого года рассмотрит во втором чтении. В этом документе диспетчерские такси будут введены в законную плоскость.

"Предлагается ввести ответственность для лиц, осуществляющих прием и передачу заказов на перевозку легковым такси, за предоставление недостоверных сведений относительно принятого заказа", - пояснили в транспортном комплексе. Сумма штрафов пока разрабатывается.

В документе также впервые появится определение "диспетчерских, операторских и иных служб заказа". Это "юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые с помощью любых средств связи принимают и передают заказ на перевозку пассажиров и багажа легковым такси". При этом посредники не могут сотрудничать с перевозчиками, не имеющими "разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси".

Один из авторов документа Вячеслав Лысаков говорит, что законопроект будет рассмотрен во втором чтении в марте или апреле. По его словам, законопроект будет регламентировать деятельность посредников при заказе такси. "Будет введено понятие "информационно-посредническая служба". Такие компании должны быть зарегистрированы в России и платить налоги. Что касается цен - их будет регулировать рынок", - сказал депутат. Отметим, что такие популярные сервисы, как Uber и BlaBlaCar, зарегистрированы за рубежом.

Ответственность предполагается прописать для всех участников рынка, в том числе для посредников - за то, что они передают неверные данные о заказе - адрес или телефон, либо отдают заказ таксисту, который работает без разрешения. "Это могут быть денежные санкции, размер штрафов пока разрабатывается", - сказал Лысаков.

Вице-президент по стратегии и корпоративному развитию GetTaxi Максим Красных заявил, что компания "ГетТакси Рус" зарегистрирована в России и сотрудничает только с легальными перевозчиками. "Мы самостоятельно проводим тестирование и обучение водителей. Шоферов с низким рейтингом от системы отключают, и они обязаны пройти переподготовку. В компании также существует круглосуточная служба поддержки. Пока финальная версия нового законопроекта не обнародована, оценить ее мы не можем. Однако саму идею – обеспечить горожан отличным сервисом, а легальных таксистов – работой – мы поддерживаем", - сказал Красных.

Законопроект "О государственном регулировании деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси" был рассмотрен в первом чтении осенью 2014 года. Он в шесть раз ужесточает штрафы для Законопроект "О государственном регулировании деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси" был рассмотрен в первом чтении осенью 2014 года. Он в шесть раз ужесточает штрафы для "бомбил" – с 5 до 30 тысяч рублей. Наказание для легальных перевозчиков, наоборот, снизятся – до 2,5 тысяч рублей. Кроме того, ко второму чтению могут быть разработаны поправки, которые разрешат работать в Москве таксистам из других регионов В Москве с июля 2012 года введено обязательное лицензирование таксомоторной деятельности. С 2013 года все московские такси должны быть желтого цвета. Те, кто получил лицензию раньше, должны перекрасить машины до 1 июля 2018 года. В столице планируется установить единые тарифы на таксомоторную деятельность - например, максимальную цену на перевозки пассажиров от вокзалов и аэропортов.





В пресс-службе компании "Яндекс", которая развивает сервис "Яндекс.Такси", сказали, что в курсе разработки законопроекта. Однако комментировать тему ответственности для агрегаторов компания пока не может, поскольку не знает всех деталей документа. "Мы работаем только с легальными перевозчиками и соблюдаем законодательство", - отметили в "Яндексе".

Президент Московского транспортного союза Юрий Свешников согласен с тем, что в законодательстве надо прописать ответственность для агрегаторов, которые принимают и передают заказы такси. "Сегодня бывает так, что пассажир заказал машину в аэропорт, она не приехала. Он вместе с семьей опоздал на самолет. Что делать? По идее он должен обращаться туда, куда звонил. Но там говорят: "Мы не оказывали транспортную услугу, а просто проконсультировали, где можно взять водителя, все претензии к нему". Но клиент не видел водителя и не знает, кому передали заказ", - пояснил Свешников.

С этим согласен председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию транспортного обслуживания, гендиректор компании "Евротранссервис" Богдан Коношенко. "Сейчас посредники, которые принимают заказ, не отвечают за их исполнение. Они должны гарантировать, что передадут заказ тому, кто имеет право его исполнять. Нужно запретить передавать заказы перевозчику, который не исполняет требования законодательства. Таксомоторная компания должна иметь разрешения на работу, выезжать по путевому листу, проходить ежедневные медицинские осмотры водителей и технический контроль машин. Некоторые диспетчерские службы вообще не задумываются об этом", - сказал Коношенко.

Между тем некоторые таксомоторные компании высказывают недовольства агрегаторами по другому поводу. Им не нравится, что мобильные службы заказов понижают минимальные тарифы. С 13 по 15 февраля ряд таксистов даже планирует организовать забастовку. Между тем заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что крупные таксомоторные компании столицы не поддерживают идею забастовки. "Коллеги из крупнейших московских таксомоторных никаким образом не поддерживают проведение каких-либо акций, связанных с забастовками. "Новое желтое такси", у которого примерно 2,5 тыячи автомобилей в Москве, сказали, что они в эти дни готовы выпустить весь свой подвижной состав, но не допустить каких-либо проблем, связанных с обслуживанием москвичей", - подчеркнул Ликсутов.

По словам Богдана Коношенко, на рынке действительно "есть диспетчерские, которые пытаются демпинговать". "Нужно дать региональным властям возможность регулировать этот вопрос", - сказал Коношенко. Юрий Свешников в свою очередь напомнил, что таксисты добровольно заключают договора с агрегаторами и, если они недовольно условиями, то могут работать без них. Некоторые таксисты утверждают, что мобильные агрегаторы распределили между собой весь рынок, однако, по данным властей, "Яндекс.Такси" и Gettaxi вместе занимают не более 20% рынка.

София Сарджвеладзе