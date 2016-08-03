Полицейские задержали участвовавших в автопробеге десантников

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Столичные полицейские задержали двоих мужчин, которые в составе колонны приняли участие в несогласованном автопробега в честь Дня ВДВ в центре Москвы. На них были составлены административные протоколы за проезд на запрещающий сигнал светофора, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел накануне, около часа ночи. Колонна из 30 автомашин с символикой ВДВ в районе Зубовской площади двигалась в общем потоке машин в сторону Крымского моста.

Сотрудники ДПС попытались остановить колонну, в результате были задержаны и доставлены в дежурную часть двое десантников. В отношении задержанных составили протоколы об административных правонарушениях по статье "Проезд на запрещающий сигнал светофора". Теперь их ждет суд.

Кроме того, из-за несоблюдения дистанции между участниками колонны произошло ДТП с участием четырех машин. Никто не пострадал.

Также накануне в пруду в парке Горького утонул бывший десантник. Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, не успели спасти мужчину. По предварительным данным, бывший военнослужащий захлебнулся во время купания в пруду.

Во вторник, 2 августа, в столице отмечают день Воздушно-десантных войск. Основные мероприятия, по уже сложившей традиции, проходят в парке Горького.