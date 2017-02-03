Правительство одобрило увеличение штрафа за непропуск пешеходов

Фото: ТАСС/Илья Питалев

Правительство России одобрило увеличение штрафа за непропуск пешеходов, сообщается на сайте кабинета министров.

За непропуск пешеходов, велосипедистов или других имеющих преимущества участников дорожного движения (за исключением водителей) предлагают штрафовать на 2,5 тысячи рублей. Сейчас санкция за это правонарушение составляет 1,5 тысячи рублей.

Соответствующие изменения хотят внести в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь проект федерального закона рассмотрит Госдума.

Усилить административную ответственность решили из-за роста ДТП на пешеходных переходах и высокой степени опасности таких нарушений. По данным МВД, в 2015 году на пешеходных переходах произошло 19 779 аварий. В них погибло 1 233 человек и 19 576 – получили ранения. В 2014 году на пешеходных переходах зарегистрировали 19 392 ДТП, в результате которых погибло 1 236 и ранено 19 194 человека.



