Родителей оштрафуют на 5 тысяч рублей за оставленных в машине детей

Родителям, оставляющих своих детей в машине без присмотра, грозит штраф в пять тысяч рублей. Законопроект с таким наказанием подготовили в Госдуме, сообщает Агентство "Москва".

По словам автора документа депутата Вячеслава Лысакова, пункт, запрещающий бросать ребенка в автомобиле, на днях появится в ПДД. После этого изменения необходимо сразу вносить и в Кодекс об административных правонарушениях.

За повторное нарушение депутат предлагает наказывать родителей административным арестом или обязательными работами.

МВД предложило запретить автовладельцам оставлять в машине маленьких детей без присмотра во время стоянки в июне. Соответствующие поправки в ПДД были размещены для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных актов.

Запрет будет распространяться на детей младше семи лет. Это избавит ребенка от опасности, связанной с перегреванием, переохлаждением и испугом. Также эта поправка снизит количество случаев, когда дети начинают баловаться в машине и приводят ее в движение.

Сейчас максимальное наказание за оставление детей в машине составляет 500 рублей. В случае принятия документа нарушителям будет грозить административная ответственность по статье "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств".

Также в документе предлагается обязать родителей при перевозке детей младше 7 лет использовать детские кресла. Детей от 7 до 11 лет можно будет закрепить ремнями безопасности или удерживающими устройствами типа "бустер".