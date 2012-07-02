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Вода

02 июля 2012, 14:03

С июля в столице повысились штрафы и тарифы ЖКХ

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С 1 июля увеличились штрафы за неправильную парковку, тонированные стекла, нелегальную перевозку, тарифы ЖКХ и цены на алкоголь и сигареты

С 1 июля жизнь в городе стала дороже. Значительно возросли штрафы за неправильную парковку и нарушение ПДД. Раскошелиться придется и законопослушным гражданам: повысились тарифы ЖКХ и стоимость сигарет и алкоголя.

С 1 июля за неправильную парковку нарушителям придется платить 3000 рублей. На столько же будут штрафовать за езду по полосе для общественного транспорта или остановку на ней, а также за попытку объехать пробку по двору жилого дома. Парковка на трамвайных путях либо далее первого ряда на проезжей части обойдется в 1500 рублей. При этом во всех случаях машину придется эвакуировать, за что тоже платить придется автовладельцам.

Также запрещается ездить с чрезмерно тонированными лобовыми и боковыми передними стеклами. В этом случае могут выписать штраф в 500 рублей и предложить на месте снять тонировку. В противном случае с машины снимут номера, после чего владельцу даются сутки на снятие тонировки в автосервисе.

Нелегальных перевозчиков с 1 июля будут штрафовать на 5000 рублей. Между тем бесплатное разрешение на извоз сроком на пять лет выдают в столичном департаменте транспорта.

С 1 июля повысились и тарифы на жилищно-коммунальные услуги для москвичей. За газ придется платить на 15% больше, а за электричество – на 6%. Больше всего вырастут расходы за содержание жилых и нежилых помещений в домах – на 25%. Осенью тарифы ЖКХ повысятся еще раз.

Алкоголь и сигареты тоже станут дороже. Это связано с ростом акцизов, который продолжится и в ближайшие два года.

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