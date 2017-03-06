Форма поиска по сайту

06 марта 2017, 12:08

Безопасность

Арестованная за кормление рыб в Таиланде россиянка заплатит 28 долларов штрафа

Фото: ТАСС/Олег Булдаков

Арестованная за кормление рыб в Таиланде россиянка Ольга Смирнова скоро вернется домой, передает РИА Новости.

По словам заведующего консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимира Соснова, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1000 таиландских бат (около 28 долларов) без тюремного заключения.

Поскольку находясь под следствием Смирнова пропустила свой обратный рейс, в данный момент сотрудники посольства занимаются организацией ее обратного вылета.

Смирнову задержала морская полиция провинции Пхукет в конце февраля за кормление рыб в районе коралловых рифов у острова Рача.

Закон, запрещающий любое воздействие в районе кораллов, был принят в Таиланде в 2016 году. В качестве наказания был установлен штраф до трех тысяч долларов с возможностью тюремного заключения сроком на один год.

Во многих странах поведение, которое кажется туристам абсолютно нормальным, может стать поводом для административного или уголовного наказания.

Какие запреты могут неприятно удивить гостей в разных государствах, читайте здесь.

