Арестованная за кормление рыб в Таиланде россиянка заплатит 28 долларов штрафа

Фото: ТАСС/Олег Булдаков

Арестованная за кормление рыб в Таиланде россиянка Ольга Смирнова скоро вернется домой, передает РИА Новости.

По словам заведующего консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимира Соснова, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1000 таиландских бат (около 28 долларов) без тюремного заключения.

Поскольку находясь под следствием Смирнова пропустила свой обратный рейс, в данный момент сотрудники посольства занимаются организацией ее обратного вылета.