01 июня 2017, 16:39

Безопасность

Захарова назвала обвинения в адрес посла РФ в США травлей

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "информационным трэшем" обвинения в адрес российского посла в США со стороны западных СМИ. Дипломат прокомментировала ситуацию в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Захаровой, все высказывания в адрес Сергея Кисляка находятся на уровне запугивания в подворотне и отдают безумием. СМИ Соединенных Штатов таким образом подрывают доверие к себе, сочиняя подобные небылицы.

Западные СМИ обвиняют российского посла в шпионаже и вербовке высокопоставленных чиновников в США. Ранее ситуацию прокомментировал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он назвал нападки на российского посла в США "шельмованием".

