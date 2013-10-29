Канадские акробаты представят на сцене Театра мюзикла шоу Traces

"Афиша": В театре мюзикла покажут акробатическое шоу Traces

Российская премьера популярного канадского театра "7 пальцев" состоится 29 октября на сцене Театра мюзикла. Артисты представят москвичам и гостям столицы новое шоу под названием Traces, что в переводе на русский означает "Следы".

Четыре года назад акробаты уже приезжали в столицу в рамках участия в Чеховском фестивале. В этот раз организаторы шоу, сочетающего в себе кабаре, скейтбординг и баскетбол, также обещают удивить публику. Все трюки выполняются без страховки.

В основу сюжета положена история подростков, которые затерялись в неизведанных джунглях.

"Аскетичная сценография спектакля позволяет зрителю сосредоточиться на головокружительном ритме и виртуозном мастерстве артистов. Здесь серые стены приобретают глубину за счет видеопроекций, здесь день сменяется ночью, а мгла подвала – ярким дневным светом. Урбанистический пейзаж повествования отлично сочетается с разнообразием музыкальных стилей – от рок-н-ролла и блюза до хип-хопа", - отметили в Театре мюзикла.

Traces можно посмотреть до 17 ноября. Начало спектаклей – в 19.00. в некоторые выходные дни запланированы дополнительные показы – в 14.00. Стоимость билетов – от 700 рублей.

Приобрести билеты можно на нашем портале

$2