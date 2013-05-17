Who is who: основные участники боксерского шоу The One Will Stand

Александр Поветкин. Фото: ИТАР-ТАСС

17 мая в Crocus City Hall в Москве пройдет большой боксерский вечерThe One Will Stand. Основным событием вечера станут бои Лебедев – Джонс и Поветкин – Вавржик. О прогнозах на поединки и вехах карьеры чемпионов и претендентов расскажет M24.ru.

Александр Поветкин – Анджей Вавржик

Непобедимый пока "Русский витязь" готовится провести добровольную защиту титула чемпиона WBA в супертяжелом весе против Анджея Вавржика. Изначально планировалось провести другой бой: Поветкин – Кличко, то событие, которого давно ждут любители бокса по всей планете, но оперативно договориться с менеджментом Владимира Кличко не получилось, и команда Поветкина нашла другого соперника в лице Вавржика. Бой с Кличко все же состоится, но 31 августа.

Итак, Поветкину достался соперник в лице польского супертяжеловеса Вавржика, который провел на профессиональном ринге 27 боев, во всех одержал победы, 13 из них – нокаутом. Впрочем, вряд ли этот противник способен доставить серьезные затруднения Поветкину. Причина в том, что Вавржик до этого боя не провел ни одного по-настоящему серьезного поединка. Менеджеры договаривались с не самыми сильными противниками, которые, тем не менее, подчас доставляли Вавржику немалое количество проблем.

В бою с россияниным Бахтовым Вавржик пропустил несколько сильных ударов, был потрясен, но все же смог выстоять и победить по очкам.

Стоит отметить, что вместо Поветкина, Вавржик мог встретиться с другим известным боксером – Дэвидом Хэем. Однако команда поляка предпочла бой с российским спортсменом.

Поветкин перед боем воспринимается как специалистами, так и болельщиками, как явный фаворит. “Русский витязь” провел за карьеру 25 боев, во всех одержал победы, 17 из них – нокаутом.

Несмотря на схожую статистику Поветкина и Вавржика, реального распределения сил в этой паре цифры не отражают. Россиянин провел достаточное количество боев со спортсменами из элиты мирового бокса. Не все они находились в своих лучших кондициях, но назвать, например, Хасима Рахмана слабым боксером, в каком бы состоянии он не выходил на ринг – уж точно нельзя.

Поветкин без особых проблем победил таких известных бойцов как Крис Берд и Хасим Рахман и не без труда – Руслана Чагаева и Эдди Чемберса. Пожалуй, самым тяжелым поединком в карьере Александра стал бой против немца Марко Хука. В абсолютно равном поединке судьи отдали предпочтение Поветкину, что вызвало возмущенные выкрики в зале, болевшем преимущественно за Хука.

Интересно, что боксерский вечер обещал посетить действующий чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко.



Денис Лебедев – Гильермо Джонс

Предыстория этого боя является одной из самых больших в современном боксе. Гильермо Джонс владел чемпионским поясом WBA и должен был регулярно проводить его защиту по правилам, установленным ассоциацией. Некоторое время он так и делал, а затем настал черед Лебедева. Этот бой переносили столько раз, что впору писать роман, а не упоминать в отдельно взятой заметке. Под конец Джонс решил провести бой с другим противником, но получил травму и не смог выйти на ринг. Чиновники WBA, которых сильно раздражала эта тянущаяся из месяца в месяц неспособность Джонса договориться с противниками и выйти на ринг, лишили его титула. Таким образом, Лебедев стал чемпионом мира по версии WBA без боя.

Тем не менее, Джонс получил удивительный статус, который специально для него придумали в WBA – он стал "чемпионом мира в отпуске". Бой с Лебедевым станет поединком двух чемпионов: одного действующего и одного – "в отпуске".

Джонсу уже 41 год, он далеко не в расцвете сил и не на пике формы, но все равно способен заставить понервничать Лебедева, ведь в активе Джонса победы над рядом известных боксеров – Брэтуэйтом, Арсланом и Брудовым. Кроме того, панамец обладает очень сильным ударом – из 38 его побед 30 были одержаны нокаутом.

Лебедева считают фаворитом как специалисты, так и букмекеры. 33-летний россиянин находится в прекрасной форме. В последнем бою Денис нокаутировал колумбийца Сантандера Сильгадо, которой в четвертом раунде пропустил мощнейший удар и долго не мог подняться с ринга.

В активе Лебедева имеются победы над такими известными противниками, как Джеймс Тони и Энцо Маккаринелли, но самое главное – он победил Роя Джонса.

Есть люди, чье имя неразрывно связано с образом самого вида спорта. Именно таким символом бокса на протяжении более чем 10 лет был американец Рой Джонс. Он не просто побеждал противников, а устраивал настоящее шоу, каждый раз демонстрируя противнику, что тот просто неспособен противостоять ему.

На момент проведения боя с Лебедевым, карьера Джонса пошла на спад. Он потерпел ряд поражений и сменил несколько весовых категорий, но значение этой победы для Лебедева трудно переоценить.

Единственный бой, в котором россиянин потерпел поражение – поединок с Марко Хуком. Лебедев имел некоторое преимущество в бою и, как казалось, действовал острее, но судьи рассудили иначе – раздельным решением победителем был объявлен Хук.

