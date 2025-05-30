Пять звезд, которые страдали от обрушившейся на них популярности

Актриса Дженна Ортега призналась журналистам, что страдала от внезапно свалившейся на нее славы. Кто еще из знаменитостей не был рад повышенному вниманию со стороны СМИ и фанатов, расскажет Москва 24.

Дженна Ортега

Фото: legion-media.com/Doug Peters/EMPICS/Alamy Live News

28 мая актриса рассказала в интервью Harperʼs Bazaar, что чувствовала себя несчастной из-за внезапной славы, свалившейся на нее в 2022 году после премьеры сериала "Уэнсдэй". В нем Дженна сыграла главную роль.

Она призналась, что не привыкла быть в центре внимания, поэтому повышенный интерес СМИ, фотографов и поклонников доставлял ей дискомфорт. Актриса даже купила телефон-раскладушку, чтобы не сидеть в соцсетях и абстрагироваться от ажиотажа вокруг своей персоны.





Дженна Ортега актриса Если честно, после сериала и попыток во всем разобраться я была несчастным человеком. Популярность и пристальное внимание для того, кто в жизни довольно замкнут в себе, – это страшно.

Ранее Дженна уже признавалась журналистам, что не ожидала такой популярности сериала. А когда сцена с танцем ее героини завирусилась в соцсетях, актриса лишь изображала радость и воодушевление. На самом же деле это "дезориентировало" ее. Девушка надеялась, что люди перестанут придавать столько внимания этому эпизоду.

Меган Фокс

Фото: legion-media.com/Bang Media International

Признанный секс-символ Голливуда, звезда "Трансформеров" и многодетная мать тоже не любит быть в центре внимания. Значительную популярность актрисе принес фильм 2009 года "Тело Дженнифер", однако слава оказалась Фокс не по душе. Тогда она говорила журналистам, что ей не нравится, когда за ней следят, и она хочет быть невидимой.

Позже, в 2019 году, Меган призналась, что в тот период попросту боялась публичных выходов.





Меган Фокс актриса Я вообще не хотела появляться на публике из-за страха, убежденности и абсолютной уверенности в том, что надо мной будут насмехаться, или плеваться, или кто-то будет кричать на меня.

В 2021 году актриса делилась с журналистами, что чувствует себя так, будто ее публично стыдят почти за каждое действие.

Энн Хэтэуэй

Слава настигла Энн в достаточно нежном возрасте. В 17 лет она снялась в популярном телесериале "Будь собой", а закрепила успех спустя два года, сыграв в фильме "Как стать принцессой".

В 2014 году в интервью британскому журналу Elle актриса призналась, что тогда была не готова к славе, ведь ее "индивидуальность еще окончательно не сформировалась".





Энн Хэтэуэй актриса Я не понимала, как справиться с этим, и испытывала жуткий стресс. Люди сказали бы: "Нужно просто быть собой", но я была кем-то вроде "Я пока не знаю, кто я такая!"

Но со временем Хэтэуэй стала чувствовать себя увереннее, осознав, что не нуждается ни в чьем одобрении.

Роберт Паттинсон

Фото: legion-media.com/Rocco Spaziani

Актер в одночасье стал популярным в 2008 году после выхода на экраны первой части саги "Сумерки". При этом Роберт никогда не скрывал, что ему некомфортно быть настолько узнаваемым. А в интервью для Psychologies в 2019 году признавался, что ему стыдно перед коллегами, когда им приходится слышать крики поклонниц: "Роб, я хочу тебя!"

"Я без понятия, как этим пользоваться", – говорил Паттинсон о славе в беседе с журналистом Financial Times.

Кроме того, актер признавался: зачастую ему больше нравятся роли второго плана, что позволяет привлекать к себе меньше внимания.

Брэд Питт

Фото: legion-media.com/Rocco Spaziani/Mondadori Portfolio via ZUMA Press

Секс-символ Голливуда прославился не так рано: прорывной стала эпизодическая, но яркая роль в драме "Тельма и Луиза". На момент премьеры Питту было 28 лет, но он все равно оказался не готов к повышенному вниманию со стороны прессы и поклонниц.

Актер признавался, что из-за популярности начал испытывать чувство безнадежности и одиночества и в то же время отвык бывать наедине с собой. Его всегда напрягали папарацци, следующие по пятам. Также Питт говорил, что не видит необходимости в излишнем внимании к деталям личной жизни актеров. Плюс его не радовала и перспектива давать интервью о частном, чтобы поддержать новый фильм со своим участием, ведь это не имеет никакого отношения к работе.