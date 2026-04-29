Елена Товстик обвинила бывшего мужа в игнорировании детей и их нужд

Елена Товстик обвинила бывшего мужа, бизнесмена Романа Товстика, в том, что тот уделяет своим детям недостаточно внимания – по ее словам, это отразилось и на денежных перечислениях. Подробности – в материале Москвы 24.

"Стал "бедным, голодающим"

Елена Товстик опубликовала в своем блоге фотографию в свадебном платье и написала под ней, что ее бывший супруг, бизнесмен Роман Товстик, стал сильно экономить на их общих детях. Причиной проблем Елена назвала нынешнюю возлюбленную Романа – блогера Полину Диброву.





Елена Товстик бывшая жена бизнесмена Романа Товстика Мечта и счастье с новой женщиной ведет Романа-миллиардера к банкротству и обнищанию. Или это он для собственных детей стал "бедным, голодающим и с отсутствием времени на отцовство", что заявил об отсутствии у него средств на поддержание их прежнего уровня жизни, оплату учебы, посещение детских садов и в конце концов питание?

По мнению Елены, бывший муж тратит все деньги на Полину и ее детей от экс-супруга – телеведущего Дмитрия Диброва. Женщина также заявила, что Товстик ссылается на занятость, поэтому редко общается с собственными младшими наследниками, которые остались жить с матерью.

"Выклянчить у суда временный порядок общения с детьми и пользоваться им лишь на 10–15 процентов. Как-то это все не по-людски. А еще обрекать собственных детей на нужду, когда готов тратить несметное количество денег на постороннюю женщину и ее детей!" – написала многодетная мать.

В комментариях под постом Елены отметилась юрист Екатерина Гордон, которая поначалу помогала ей с разводом, однако впоследствии женщины со скандалом разорвали отношения.

"Возьми редактора. Безграмотные тексты характеризуют тебя еще хуже, чем слив чужих смс в эфире. Займись правописанием и детьми", – написала она.

Подписчики Елены обрушились на Гордон с критикой, отметив, что юрист позиционирует себя как "защитник женщин".

"Екатерина, успокойтесь уже, не умеете вы дружить и делать добро достойно", "зачем так кусаете ее постоянно? Не ожидала от вас такого", "Катя, не злорадствуйте", – ответили фолловеры многодетной матери.

Однако порция критики досталась и самой Елене. Подписчики отреагировали на ее пост по-разному: одни выразили поддержку, другие призвали перестать унижаться и заняться собственной жизнью.

"Вы красавица, зачем вам такой смешной мужчина", "как хочется, чтобы Елена поскорее вышла замуж за порядочного и надежного, любящего мужчину", "почему я в этой истории вижу яркую, смелую, огненную Полину и совершенно пустую, скучную, безграмотную Елену с низкой самооценкой?", "отстаньте уже от мужика, понятно, что он подло поступил, бросил вас и детей, но это его выбор, его жизнь, а вы научитесь жить свою", – указали в комментариях пользователи.



Развод Товстиков сопровождался имущественными спорами. В феврале 2026-го Елена инициировала разбирательства по поводу расторжения брачного договора. По словам многодетной матери, документ был подписан под принуждением. Суд назначил женщине комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, в связи с этим производство по делу приостановлено до получения ее результатов.

Певица и ведущая

После развода Елена Товстик активно занялась карьерой, причем в разных направлениях. В декабре 2025 года многодетная мать вступила в партию ЛДПР, о чем она упомянула в своем блоге. По словам Елены, политическая деятельность позволяет ей заниматься проектами, направленными на повышение качества жизни и укрепление семейных отношений.

Кроме того, многодетная мать начала петь, записывать треки и даже выступать с концертами. Полина Диброва прокомментировала новый жизненный этап бывшей подруги, сообщает сайт "Комсомольской правды".





Полина Диброва блогер, бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Песню не слышала, но знаю, что она стала певицей. Ну, чудесно. Если для нее это некий трамплин в ее счастливое будущее, мы тоже рады. Я очень хочу, чтобы у нее все получилось и чтобы дети были в порядке.

Елена выступает на сцене не сольно, а в составе группы "Триагра", где, помимо нее, поют экс-участница популярного телешоу Тамара Абишева и телерадиоведущий Вадим Адамсон.

Товстик также анонсирует в своих соцсетях авторское радиошоу, в котором работает вместе с Абишевой. Кроме того, она готовится провести церемонию награждения бизнес-премии в мае.