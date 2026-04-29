Елена Товстик обвинила бывшего мужа в игнорировании детей и их нужд

Елена Товстик обвинила бывшего мужа, бизнесмена Романа Товстика, в том, что тот уделяет своим детям недостаточно внимания – по ее словам, это отразилось и на денежных перечислениях. Подробности – в материале Москвы 24.
"Стал "бедным, голодающим"
Елена Товстик опубликовала в своем блоге фотографию в свадебном платье и написала под ней, что ее бывший супруг, бизнесмен Роман Товстик, стал сильно экономить на их общих детях. Причиной проблем Елена назвала нынешнюю возлюбленную Романа – блогера Полину Диброву.
По мнению Елены, бывший муж тратит все деньги на Полину и ее детей от экс-супруга – телеведущего Дмитрия Диброва. Женщина также заявила, что Товстик ссылается на занятость, поэтому редко общается с собственными младшими наследниками, которые остались жить с матерью.
"Выклянчить у суда временный порядок общения с детьми и пользоваться им лишь на 10–15 процентов. Как-то это все не по-людски. А еще обрекать собственных детей на нужду, когда готов тратить несметное количество денег на постороннюю женщину и ее детей!" – написала многодетная мать.
В комментариях под постом Елены отметилась юрист Екатерина Гордон, которая поначалу помогала ей с разводом, однако впоследствии женщины со скандалом разорвали отношения.
"Возьми редактора. Безграмотные тексты характеризуют тебя еще хуже, чем слив чужих смс в эфире. Займись правописанием и детьми", – написала она.
Подписчики Елены обрушились на Гордон с критикой, отметив, что юрист позиционирует себя как "защитник женщин".
"Екатерина, успокойтесь уже, не умеете вы дружить и делать добро достойно", "зачем так кусаете ее постоянно? Не ожидала от вас такого", "Катя, не злорадствуйте", – ответили фолловеры многодетной матери.
Однако порция критики досталась и самой Елене. Подписчики отреагировали на ее пост по-разному: одни выразили поддержку, другие призвали перестать унижаться и заняться собственной жизнью.
"Вы красавица, зачем вам такой смешной мужчина", "как хочется, чтобы Елена поскорее вышла замуж за порядочного и надежного, любящего мужчину", "почему я в этой истории вижу яркую, смелую, огненную Полину и совершенно пустую, скучную, безграмотную Елену с низкой самооценкой?", "отстаньте уже от мужика, понятно, что он подло поступил, бросил вас и детей, но это его выбор, его жизнь, а вы научитесь жить свою", – указали в комментариях пользователи.
Развод Товстиков сопровождался имущественными спорами. В феврале 2026-го Елена инициировала разбирательства по поводу расторжения брачного договора. По словам многодетной матери, документ был подписан под принуждением. Суд назначил женщине комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, в связи с этим производство по делу приостановлено до получения ее результатов.
Певица и ведущая
После развода Елена Товстик активно занялась карьерой, причем в разных направлениях. В декабре 2025 года многодетная мать вступила в партию ЛДПР, о чем она упомянула в своем блоге. По словам Елены, политическая деятельность позволяет ей заниматься проектами, направленными на повышение качества жизни и укрепление семейных отношений.
Кроме того, многодетная мать начала петь, записывать треки и даже выступать с концертами. Полина Диброва прокомментировала новый жизненный этап бывшей подруги, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Елена выступает на сцене не сольно, а в составе группы "Триагра", где, помимо нее, поют экс-участница популярного телешоу Тамара Абишева и телерадиоведущий Вадим Адамсон.
Товстик также анонсирует в своих соцсетях авторское радиошоу, в котором работает вместе с Абишевой. Кроме того, она готовится провести церемонию награждения бизнес-премии в мае.