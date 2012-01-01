На стилиста Сергея Зверева собирается подать в суд собственный сын

В СМИ появилась информация, что сын стилиста Сергея Зверева намерен подать на него в суд и взыскать крупную сумму. Наследник знаменитого отца считает, что тот неподобающе его воспитывал. Подробности семейного конфликта – в материале Москвы 24.

"Испорченное детство"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

28 марта в СМИ появилась информация, что сын 61-летнего звездного стилиста Сергея Зверева планирует отсудить у отца 25 миллионов рублей за "испорченное детство". 31-летний Зверев-младший обвиняет родителя в том, что тот в прошлом водил его по сомнительным вечеринкам с "голыми" взрослыми, из-за чего он получил психологическую травму. Также уточняется, что отец и сын не виделись около 10 лет.

По данным изданий, сейчас Зверев-младший вынужден скитаться и перебиваться случайными подработками. До этого он трудился автомехаником, продавцом на рынке и разнорабочим в отеле. Образования Сергей так и не получил. С семейной жизнью у сына стилиста пока тоже не ладится: за его плечами два неудачных брака.

"Не работал ни дня"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Сергей Зверев

Стилист был женат четыре раза, однако кровных детей у него нет. В 1990-х звездный парикмахер усыновил трехлетнего Диму из детского дома в Иркутске. Сергей дал ему свое имя и перевез в квартиру в центре Москвы. Он хотел сделать из мальчика публичного человека и действительно с детства водил его на светские тусовки. Однако тайну появления ребенка не раскрывал: в СМИ ходили слухи, что мальчик приходится ему племянником, а то и вовсе – сыном погибшей подруги.

Правду широкая общественность узнала, когда Сереже было 16 лет. Тогда актер Стас Садальский написал в своем блоге, что Зверев-старший спас ребенка из детского дома, в котором воспитанники якобы от голода грызли деревянные кроватки.

Подростковый возраст давался Звереву-младшему непросто: отношения между сыном и родителем стали портиться, они часто конфликтовали, писали журналисты. А в 20 лет Сергей вовсе ушел из дома, устав от гламурного образа жизни и решив найти кровных родителей. Зверев-старший воспринял это как предательство, сообщали СМИ.



Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В 2018 году поиски Сергея увенчались успехом: встречу с биологической матерью ему устроил один из телеканалов. Мужчина якобы простил родительницу и впоследствии даже наладил отношения с ней, а вот общение с приемным отцом совсем разладилось.

В марте 2020 года СМИ писали, что Зверев-старший обвинил отпрыска в воровстве. Тогда коллеги стилиста предположили, что таким образом "король эпатажа" хотел помириться с наследником, спровоцировав его на общение.

Однако уже в декабре журналистам стало известно, что шоумен выписал сына из квартиры без ведома последнего. Зверев-младший пытался оспорить решение в суде, при этом уверяя, что не претендует на миллионы приемного отца и его наследство.





Сергей Зверев – младший сын Сергея Зверева Мне не нужны хоромы на Тверской за 40 миллионов рублей. 2 миллиона 300 тысяч стоит однушка в Коломне. Я буду счастлив, если отец нам ее купит. И больше ничего не надо, я буду заниматься самообразованием, строить свою семью. Никакое наследство мне не нужно, я буду жить своей жизнью.

Позже, в 2023 году сын Зверева жаловался журналистам на тяжелую жизнь и проблемы со здоровьем – астму и острый бронхит. Тогда мужчина работал звукооператором во Дворце культуры в Коломне за скромную зарплату в 18 тысяч рублей. Жить Сергею было толком негде: его приютил тяжелобольной пенсионер, о котором он заботился. К тому же, по словам мужчины, знаменитый отец якобы все же лишил его наследства, но он на родителя зла не держал и даже мечтал помириться с ним.

Однако шоумен опроверг информацию, заявив журналистам, что еще слишком молод для составления завещания. При этом стилист скептически отнесся к жалобам наследника.





Сергей Зверев стилист, телеведущий Он целыми днями звонит знакомым, друзьям моим, просит деньги. Он не работал нигде ни дня. Зачем врать? Все знают. 30 лет – это уже, знаете, серьезно. Это диагноз. Ждать от бабушки, просить у бабушки денег в 30 лет – это совсем стыдно.

Шоумен добавлял: в свое время он настаивал, чтобы сын получил профессию, помогал ему, давал деньги, но тот не хотел учиться.