СМИ: пятый сезон "Бриджертонов" начнут снимать в марте 2026 года

Съемки пятого сезона сериала "Бриджертоны" начнутся в марте 2026 года в Великобритании, сообщил Netflix. Что известно о продолжении шоу – читайте в материале Москвы 24.

Премьера через пару лет

Фото: кадр из сериала "Бриджертоны"; режиссер – Том Верика; производство – Netflix

Зарубежные СМИ сообщили о старте производства пятого сезона сериала "Бриджертоны". Съемки начнутся в Великобритании в марте 2026-го. Сериал был продлен на два сезона – пятый и шестой – еще в мае 2025-го, однако точной даты релиза до сих пор нет. По одним данным, премьера пятого сезона состоится в 2027 году, по другим – не раньше 2028-го.

Согласно данным сайта What's on Netflix, на съемки одного сезона сериала уходит около восьми месяцев. Например, первый снимали с июля 2019 по февраль 2020 года, второй – с марта по ноябрь 2021-го, а третий – с июля 2022 по март 2023 года. По информации журналистов, каждый сезон "Бриджетонов" обходится создателям более чем в 80 миллионов долларов.

При этом нужно учитывать и длительный постпродакшн, который занимает не меньше времени, чем сами съемки. Поэтому, по словам исполнительного продюсера Джесс Браунелл, на создание одного сезона с момента написания сценария и до релиза уходит около двух лет.

"Мы работаем над тем, чтобы выпускать сезоны быстрее, но на съемки уходит восемь месяцев, затем их нужно смонтировать, а потом озвучить на всех языках. Написание сценария тоже занимает очень много времени, так что мы работаем в темпе двух лет, пытаемся ускориться, но где-то в этом диапазоне", – заявила она в интервью изданию The Hollywood Reporter.

Два варианта

Фото: кадр из сериала "Бриджертоны"; режиссер – Том Верика; производство – Netflix

Основой для сериала послужила серия книг писательницы Джулии Куин об аристократической семье Бриджертонов, которые живут в альтернативную эпоху Регентства.

По данным СМИ, новый сезон посвятят пятой книге "Сэру Филлипу, с любовью", а главной героиней станет Элоиза Бриджертон. Согласно сюжету, 28-летняя девушка год переписывается с вдовцом, сэром Филлипом Крейном. В один момент он отправляет Элоизе письмо, в котором предлагает ей выйти за него замуж. Элоиза решает встретиться с потенциальным женихом, и во время визита выясняется, что Филлип на самом деле угрюмый и замкнутый, а также у него есть двое неуправляемых детей. Героине придется разобраться со своими чувствами к нему и попробовать наладить контакт с детьми.

Роль Элоизы в первых сезонах исполнила актриса Клаудия Джесси. При этом сама автор книг в сентябре 2025 года опубликовала в своем блоге коллаж фотографий со съемок 2019-го. На нем она спрашивает у Джесси, знает ли та романтическую линию Элоизы, на что девушка ответила, что знает все. Джулия сопроводила фото хештегами #Philoise и #ToSirPhillipWithLove, поэтому фанаты сделали вывод, что пятый сезон все же посвятят истории Элоизы и Филиппа.

По данным СМИ, главную мужскую роль может исполнить Крис Фултон. В первых сезонах он появлялся в роли сэра Филлипа Крейна. Ранее Фултон играл в "Короле вне закона" (2018), "Ведьмаке" (2021) и "Чужестранке" (2023–2024).

При этом в СМИ были предположения, что создатели сериала могут сосредоточиться в пятом сезоне не на Элоизе, а на Франческе Бриджертон. Девушка запомнилась зрителям по третьему сезону, став яркой звездой второго плана. Франческа получила предложение руки и сердца в первый же свой сезон в свете. Она встретила Джона Стерлинга, графа Килмартина, с которым ее объединила дружба и симпатия, а не страсть.

При этом, согласно порядку выхода книг Куин, пятый сезон действительно должен все же показать историю развития отношения Элоизы и сэра Филлипа. Но создатели сериала ранее уже нарушали хронологию. Первый сезон, посвященный Дафне Бриджертон и Саймону Бассету, соответствует первой книге ("Герцог и я"). Второй сезон о Кейт Шеффилд и Энтони Бриджертоне также снят по второй книге ("Виконт, который меня любил"). При этом третий сезон стал киноадаптацией четвертой книги, в которой создатели рассказали о любви Пенелопы Фезерингтон и Колина Бриджертона ("Где властвует любовь"). А четвертый был посвящен третьей книге с историей Софи Беккет и Бенедикта Бриджертона ("Предложение джентльмена").

По данным СМИ, премьера первой части этого сезона запланирована на 29 января 2026 года, остальные эпизоды выйдут 26 февраля.