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24 декабря, 19:53

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Российские звезды рассказали о своих любимых новогодних традициях

Лос-Анджелес, медитации и пепел в шампанском: звезды поделились новогодними традициями

В преддверии Нового года певец Алексей Воробьев рассказал, что заменяет ему снег в Лос-Анджелесе, а певица Алсу поделилась, сбываются ли ее желания, загаданные в праздничную ночь. Об интересных звездных традициях – в материале Москвы 24.

Алексей Воробьев

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Певец и актер рассказал корреспондентам журнала "Yes!", что проводит праздники в Лос-Анджелесе. Правда, никак не может привыкнуть к Новому году без снега. Создать праздничное настроение артисту помогает елка, которая с детства является для него самым важным атрибутом торжества.

Новогоднюю елку я наряжаю 1 декабря, и она стоит у меня до начала весны. Так я пытаюсь продлить праздник и сохранить в доме ощущение волшебства. Когда я приезжаю со съемочной площадки глубокой ночью, без сил, включаю гирлянды и растворяюсь в магии момента.
Алексей Воробьев
певец, актер

Сам праздник Воробьев предпочитает традиционно отмечать на сцене согласно "золотому правилу": "Как встретишь Новый год, так его и проведешь".

Ирина Старшенбаум

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В преддверии праздника актриса обычно устраивает шоппинг офлайн: покупает вещи для дома и уюта. Особенно Ирина любит приобретать "правильные бокалы" – на тонкой ножке, из тонкого стекла, а также огромные хрустальные, с отсылкой к старому Голливуду. Старшенбаум в беседе с журналистами призналась, что такая посуда нужна всегда, потому что ее кот Гриша постоянно что-то разбивает.

В канун Нового года артистка зажигает ароматические свечи, ставит одну из любимых пластинок – Frank Sinatra или Nina Simone – и принимает ванну. А 1 января Ирина обязательно медитирует.

Анна Ковальчук

Фото: РИА Новости/Сергей Компанийченко

Праздник приходит в дом актрисы уже в начале зимы. Как рассказывало издание "7дней.ру", у семьи Ковальчук есть традиция: 1 декабря "гномик" вешает на камине сапожок и в течение месяца каждый день кладет туда детям по подарку. Тридцатидневный аттракцион сюрпризов венчает главное торжество 31-го числа – с елкой, гирляндами, свечами и салатами под "Голубой огонек".

Ксения Бородина

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Телеведущая тоже предпочитает заряжаться праздничным настроением заранее: Бородина украшает дом и ставит елку уже в конце ноября. Весь декабрь Ксения работает, а начиная с 31 декабря освобождает новогодние каникулы для отдыха, рассказывала она в одном из интервью. Звезда без сожаления отказывается от корпоративов в последний день года, ведь это "святое время для семьи".

Регина Тодоренко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Телезвезда рассказывала "Комсомольской правде", что последние годы отмечает праздник дома с супругом Владом Топаловым и сыновьями Мишей и Мироном. Однако готовится к торжеству Тодоренко буквально за день, потому что весь месяц много и усердно работает. После праздников звездное семейство выбирается на отдых. По словам Регины, старший сын Миша уже высказывает свое мнение, где бы он больше хотел провести время.

Предложила ему: "Сынок, давай с тобой выберемся, покатаемся в горах. Будем гулять, пить вкусные напитки и есть имбирные пряники. "Ой, мам, ну ты же знаешь, что я пальмы и пляж люблю", – ответил мне Миша. Серьезно? Тогда иди зарабатывай.
Регина Тодоренко
телеведущая

Алсу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Певица рассказывала изданию Teleprogramma, что каждый год пишет на бумаге самое сокровенное желание, ровно в полночь поджигает листок, пепел высыпает в бокал с шампанским и выпивает. При этом звезда мысленно проговаривает написанное.

Певица отметила, что способ не безотказный: иногда загаданное не сбывалось, правда, в другой раз – исполнялось в короткий срок. Главное – верить в чудо, убеждена Алсу.

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