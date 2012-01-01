Российские звезды рассказали о своих любимых новогодних традициях

В преддверии Нового года певец Алексей Воробьев рассказал, что заменяет ему снег в Лос-Анджелесе, а певица Алсу поделилась, сбываются ли ее желания, загаданные в праздничную ночь. Об интересных звездных традициях – в материале Москвы 24.

Алексей Воробьев

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Певец и актер рассказал корреспондентам журнала "Yes!", что проводит праздники в Лос-Анджелесе. Правда, никак не может привыкнуть к Новому году без снега. Создать праздничное настроение артисту помогает елка, которая с детства является для него самым важным атрибутом торжества.





Алексей Воробьев певец, актер Новогоднюю елку я наряжаю 1 декабря, и она стоит у меня до начала весны. Так я пытаюсь продлить праздник и сохранить в доме ощущение волшебства. Когда я приезжаю со съемочной площадки глубокой ночью, без сил, включаю гирлянды и растворяюсь в магии момента.

Сам праздник Воробьев предпочитает традиционно отмечать на сцене согласно "золотому правилу": "Как встретишь Новый год, так его и проведешь".

Ирина Старшенбаум

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В преддверии праздника актриса обычно устраивает шоппинг офлайн: покупает вещи для дома и уюта. Особенно Ирина любит приобретать "правильные бокалы" – на тонкой ножке, из тонкого стекла, а также огромные хрустальные, с отсылкой к старому Голливуду. Старшенбаум в беседе с журналистами призналась, что такая посуда нужна всегда, потому что ее кот Гриша постоянно что-то разбивает.

В канун Нового года артистка зажигает ароматические свечи, ставит одну из любимых пластинок – Frank Sinatra или Nina Simone – и принимает ванну. А 1 января Ирина обязательно медитирует.

Анна Ковальчук

Фото: РИА Новости/Сергей Компанийченко

Праздник приходит в дом актрисы уже в начале зимы. Как рассказывало издание "7дней.ру", у семьи Ковальчук есть традиция: 1 декабря "гномик" вешает на камине сапожок и в течение месяца каждый день кладет туда детям по подарку. Тридцатидневный аттракцион сюрпризов венчает главное торжество 31-го числа – с елкой, гирляндами, свечами и салатами под "Голубой огонек".

Ксения Бородина

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Телеведущая тоже предпочитает заряжаться праздничным настроением заранее: Бородина украшает дом и ставит елку уже в конце ноября. Весь декабрь Ксения работает, а начиная с 31 декабря освобождает новогодние каникулы для отдыха, рассказывала она в одном из интервью. Звезда без сожаления отказывается от корпоративов в последний день года, ведь это "святое время для семьи".

Регина Тодоренко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Телезвезда рассказывала "Комсомольской правде", что последние годы отмечает праздник дома с супругом Владом Топаловым и сыновьями Мишей и Мироном. Однако готовится к торжеству Тодоренко буквально за день, потому что весь месяц много и усердно работает. После праздников звездное семейство выбирается на отдых. По словам Регины, старший сын Миша уже высказывает свое мнение, где бы он больше хотел провести время.



Регина Тодоренко телеведущая Предложила ему: "Сынок, давай с тобой выберемся, покатаемся в горах. Будем гулять, пить вкусные напитки и есть имбирные пряники. "Ой, мам, ну ты же знаешь, что я пальмы и пляж люблю", – ответил мне Миша. Серьезно? Тогда иди зарабатывай.

Алсу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Певица рассказывала изданию Teleprogramma, что каждый год пишет на бумаге самое сокровенное желание, ровно в полночь поджигает листок, пепел высыпает в бокал с шампанским и выпивает. При этом звезда мысленно проговаривает написанное.

Певица отметила, что способ не безотказный: иногда загаданное не сбывалось, правда, в другой раз – исполнялось в короткий срок. Главное – верить в чудо, убеждена Алсу.