Актриса Лариса Лужина рассказала о новой мошеннической схеме против артистов

Советская актриса Лариса Лужина рассказала о новой мошеннической схеме, на которую едва не попалась сама. Причем, по ее словам, такого рода "развод" рассчитан именно на артистов. Кого еще из знаменитостей пытались обмануть аферисты, расскажет Москва 24.

Лариса Лужина

Народная артистка РСФСР в беседе с изданием "Абзац" рассказала о новой мошеннической схеме, жертвой которой едва не стала сама. Знаменитость отметила, что перед праздниками злоумышленники активизировались, и звонки поступают постоянно: то с предложением поменять домофон, то с обещанием прислать посылку с курьером. Однако опытную артистку таким образом уже не "развести": она просто кладет трубку.

Но недавно она столкнулась с новой схемой: ей позвонили якобы из какого-то юридического института и пригласили на творческую встречу в честь старого Нового года. При этом ей прислали неожиданно щедрое предложение: гонорар в размере 400 тысяч рублей за выступление.





Лариса Лужина актриса, народная артистка РСФСР Я еще удивилась – обычно так много не платят никогда. Показала сыну сообщение – там указан номер коммерческого предложения. Сын сказал: "Они попросят назвать этот номер, зайдут в твой личный кабинет и снимут деньги". Больше трубку не беру. Они же забалтывают людей.

Знаменитость уже научена горьким опытом: в начале года в эфире одного из ток-шоу она рассказала, что пережила сердечный приступ из-за мошенников. В конце 2024-го ей позвонила девушка, представилась сотрудником онлайн-энциклопедии и начала расспрашивать Лужину о ее жизни, объяснив это тем, что нужно обновить данные на сайте. В какой-то момент собеседница попросила актрису назвать четырехзначный код из сообщения, Лужина продиктовала, но заподозрила неладное и сразу после разговора позвонила сыну. Оказалось, ее личный кабинет на "Госуслугах" взломали, но артистка с сыном своевременно обратилась в МФЦ, и доступ мошенникам быстро заблокировали.

Татьяна Васильева

Народная артистка РФ рассказала журналистам, что ее 15-летний внук Григорий стал жертвой мошенников. Подросток оформил доставку воды домой, вскоре ему позвонили якобы из этой организации и попросили назвать код из сообщения. Мальчик продиктовал цифры, ничего не подозревая, при этом его отец и мачеха находились на гастролях, так что посоветоваться Грише было не с кем.

После этого подростку позвонили уже якобы из силовых структур и сообщили, что мошенники перевели со счетов его родителей деньги. На Григория давили психологически, угрожая близким, и требовали, чтобы он собрал дома все наличные сбережения. Мальчик отдал деньги аферистам.

"Это правда. Его зомбировали, и он вынес мошенникам все деньги, потому что они угрожали родителям. Около 1,5 миллиона рублей", – рассказала Васильева изданию Super.

Кроме того, актриса в интервью Пятому каналу сообщила, что внук находится "в потрясении, рыдает с утра до вечера". Семья обратилась в полицию.

Антон Богданов

Звезда ситкома "Реальные пацаны" рассказал в своих соцсетях, как его пытались обмануть аферисты по телефону, чтобы предостеречь подписчиков. Актер сообщил, что ему позвонил незнакомец и представился полковником, начал задавать вопросы, в том числе о местонахождении Богданова. Тот по совпадению как раз "вышел из Министерства культуры, где был на питчинге".

"Могу к вам лично подойти сейчас, и мы все обсудим, чтобы не по телефону", – сказал мошенникам Антон.

Вероятно, те не ожидали такого ответа, поэтому стали повышать голос и заявили, что с ними "шутки плохи". Актер рассказал, что не стал продолжать диалог с неизвестным.

Ольга Картункова

На премьере фильма "Елки 12" юмористка пообщалась с журналистами и рассказала о своем опыте взаимодействия с мошенниками. Ольга отметила, что редко берет трубку с незнакомых номеров, но даже если аферистам удастся до нее дозвониться, ее "развести очень сложно". Актриса поделилась историей, как ей набрали якобы из доставки цветов, но она быстро раскусила обман, потому что знала про существование подобных схем.

Более того, Картункова обезоружила некоторых злоумышленников своим чувством юмора.

"Я даже с некоторыми мошенниками познакомилась. В прямом смысле этого слова. Поздравляют меня с праздниками. Больше не разводят. Наверное, просто нужно разговаривать с ними. Все через призму юмора. Поговорила через юмор, они посмеялись, потом и я с ними посмеялась", – процитировало Картункову издание VOICE.

Виктория Боня

В начале декабря телеведущая поделилась с подписчиками, что столкнулась с новой для нее схемой "развода". Блогер заявила, что с ней связались из службы доставки цветов. Знаменитость поначалу ничего не заподозрила, потому что инцидент произошел накануне ее дня рождения. Собеседник записал адрес Вики и попросил назвать код из СМС. Тут Боня и поняла, что это мошенники.

"Запоминайте внимательно. Они заходят к вам в "Госуслуги" и потом начинают там такие дела творить. Я говорю: "А вы что, думаете, я вам код дам?! Я что, какой-то лох?" Он мне говорит: "Вы мне можете дать, потому что я вам из бутика цветов звоню". Я говорю: "Нет, я вам не могу дать". Это развод. Сегодня никто и никакие СМС-коды никогда и никому давать не должен", – отметила знаменитость.

Боня пригрозила собеседнику публично рассказать об этой схеме "развода", тогда тот положил трубку. Вика призвала подписчиков быть внимательными при общении с незнакомцами и ни в коем случае не диктовать коды, которые приходят на телефон.

