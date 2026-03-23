Полина Гагарина объяснила свои скандальные высказывания об Ольге Бузовой и Анне Asti

Певица Полина Гагарина в новом интервью оправдалась за скандальные высказывания о творчестве коллег, в том числе, об Ольге Бузовой. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мне не близка тема алкоголя"

Певица Полина Гагарина стала гостьей "Шоу Воли" и прокомментировала несколько своих скандальных заявлений о коллегах, которые были сделаны ранее. Исполнительница объяснила, почему ранее критиковала творчество Инстасамки (настоящее имя – Дарья Еропкина).

"Может быть, дочь мне принесла какую-нибудь такую вот гадость, что она где-то услышала, и мне стало неприятно. Поскольку я всегда думаю о детях, они смотрят на Инстасамку, повторяют за ней… Там, мне кажется, не в лексике дело, а как бы в смысловой составляющей. Там все было очень плохо. Сейчас я знаю, что вроде она подправилась", – отметила Полина.



Публичный конфликт между исполнительницами произошел в марте 2024-го. Инстасамка стала специальным гостем "слепых" прослушиваний на вокальном телешоу, в жюри которого была Гагарина. Тогда Дарья заявила, что Полина обещала ее "придушить" при встрече. На что певица ответила, что это была реакция на какую-то "жуткую" песню блогера. СМИ подтвердили, что ранее Гагарина действительно критиковала творчество Зотеевой за частое использование мата. "Даша, как маме мне хочется, чтобы мои дети слушали классную музыку с классными убеждениями", – отметила Гагарина. В свою очередь Зотеева сказала, что услышала "родителей" и готова показать, что "абсолютно безопасна для детей".



Полина также высказалась о творчестве Анны Asti (настоящее имя – Анна Дзюба). В разговоре с Надеждой Стрелец в мае 2024-го Гагарина отметила, что в песнях коллеги часто упоминается алкоголь.

"Анечка, она всегда так лестно про меня в интервью говорит, мне это очень приятно, но мне не близка тема алкоголя и всяческая ее пропаганда", – заявила Полина.

В свежем интервью Воле певица не стала открещиваться от своих слов и подтвердила, что негативно относится к спиртному, в том числе и в песнях.





Полина Гагарина певица Я уже это говорила: мне не нравится, это лично мое мнение, что девчонки, если у них происходит какая-то трагедия или что-то такое, должны непременно напиться, чтобы забыться, – становится еще хуже! Лучше, не знаю, проораться в караоке и спеть Анну Asti или Полину Гагарину.

Кроме того, Павел Воля спросил Гагарину и о высказывании по поводу телеведущей Ольги Бузовой. В том же интервью в 2024-м Полина заявила, что Ольге было бы лучше развиваться в сфере стендапа, а не на вокально-эстрадном поприще.

"Было бы, наверное, немного честнее с ее стороны себя определить как шоувумен", – отметила тогда певица.

Однако в свежем интервью Гагарина высказалась о коллеге в противоположном ключе.

"Эта фраза, конечно, как всегда, вырвана из контекста. Бузовой надо петь. Надо всегда. Потому что Оля, весь этот образ ее, он прекрасен и шикарен, и он работает. Она большая молодец. Мы с ней очень подружились на шоу "Конфетка". Она классная девчонка и очень душевная. Самое главное – она неимоверно самоиронична. Это очень круто. Те, кто умеет над собой классно поржать, – это удел исключительно умных людей", – отметила Полина.

"Я доска – и мне это очень нравится!"

Сама Полина тоже нередко подвергается критике. Например, ее фигура в соцсетях является предметом регулярных обсуждений. Подписчики часто указывают певице на ее, по их мнению, чрезмерную худобу. При этом в начале февраля 2026-го в шоу Ксении Собчак "Что о тебе думают?" певица заявила, что недовольна своими параметрами.

"Я правда не в лучшей форме, потому что люблю себя сухой. Я уже долгое время не могу привести себя в порядок, потому что я жру, ребята!" – поделилась знаменитость.

Гагарина порой отвечает хейтерам своей фигуры, заявляя, что ей комфортно в таком весе и она не собирается набирать килограммы. В 2023-м в соцсетях Полина в очередной раз осадила критиков.





Полина Гагарина певица Простите все, у кого большая грудь и пышные формы. Но я люблю маленькую грудь! И очень довольна, что она у меня именно такая. Потому что знаю, что такое большая грудь, ведь была беременна два раза... И тогда она выросла до нереальных размеров, мне с этим неудобно, тяжело. И мне это не идет. Я доска – и мне это очень нравится!

А на днях исполнительница опровергла расхожее мнение о крупных заработках артистов, заявив, что они тратят больше.

"Зная, как делаются шоу в России, однозначно могу сказать – мы не зарабатываем, мы тратим деньги, здоровье, суставы, связки, вылетают плечи, бедра… Но мы их вставляем и идем выступать дальше. Нам все это дается очень тяжело, но мы делаем это с огромной любовью для того, чтобы удивлять нашего зрителя и вдохновлять", – выразила мнение Гагарина на пресс-завтраке "Премии МУЗ-ТВ 2026".

При этом музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что, несмотря на действительно серьезные затраты на организацию больших стадионных шоу, певица лукавит о невозможности заработать, сообщает News.ru.

"Конечно, для того чтобы артисту "бомбануть" с таким шоу, допустим, раз в год или раз в несколько лет, нужны серьезные затраты. Поэтому, с одной стороны, Гагарина не лукавит, но с другой, каким же тогда образом артисты попадают в списки Forbes? Из большого концертного тура они могут заработать в 70% случаев. Но все равно какие-то деньги поступают. Даже с этих больших стадионных концертов артист что-то да выносит", – отметил Бабичев.

Музыкальный критик добавил, что даже не самый коммерчески выгодный концерт в итоге становится инвестицией в будущее, работая на имидж артиста и позволяя получать предложения на частные выступления.

