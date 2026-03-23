Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 15:15

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Полина Гагарина объяснила свои скандальные высказывания об Ольге Бузовой и Анне Asti

Певица Полина Гагарина в новом интервью оправдалась за скандальные высказывания о творчестве коллег, в том числе, об Ольге Бузовой. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мне не близка тема алкоголя"

Фото: vk.com/"Шоу Воли"

Певица Полина Гагарина стала гостьей "Шоу Воли" и прокомментировала несколько своих скандальных заявлений о коллегах, которые были сделаны ранее. Исполнительница объяснила, почему ранее критиковала творчество Инстасамки (настоящее имя – Дарья Еропкина).

"Может быть, дочь мне принесла какую-нибудь такую вот гадость, что она где-то услышала, и мне стало неприятно. Поскольку я всегда думаю о детях, они смотрят на Инстасамку, повторяют за ней… Там, мне кажется, не в лексике дело, а как бы в смысловой составляющей. Там все было очень плохо. Сейчас я знаю, что вроде она подправилась", – отметила Полина.

Публичный конфликт между исполнительницами произошел в марте 2024-го. Инстасамка стала специальным гостем "слепых" прослушиваний на вокальном телешоу, в жюри которого была Гагарина. Тогда Дарья заявила, что Полина обещала ее "придушить" при встрече. На что певица ответила, что это была реакция на какую-то "жуткую" песню блогера. СМИ подтвердили, что ранее Гагарина действительно критиковала творчество Зотеевой за частое использование мата.

"Даша, как маме мне хочется, чтобы мои дети слушали классную музыку с классными убеждениями", – отметила Гагарина.

В свою очередь Зотеева сказала, что услышала "родителей" и готова показать, что "абсолютно безопасна для детей".

Полина также высказалась о творчестве Анны Asti (настоящее имя – Анна Дзюба). В разговоре с Надеждой Стрелец в мае 2024-го Гагарина отметила, что в песнях коллеги часто упоминается алкоголь.

"Анечка, она всегда так лестно про меня в интервью говорит, мне это очень приятно, но мне не близка тема алкоголя и всяческая ее пропаганда", – заявила Полина.

В свежем интервью Воле певица не стала открещиваться от своих слов и подтвердила, что негативно относится к спиртному, в том числе и в песнях.

Я уже это говорила: мне не нравится, это лично мое мнение, что девчонки, если у них происходит какая-то трагедия или что-то такое, должны непременно напиться, чтобы забыться, – становится еще хуже! Лучше, не знаю, проораться в караоке и спеть Анну Asti или Полину Гагарину.
Полина Гагарина
певица

Кроме того, Павел Воля спросил Гагарину и о высказывании по поводу телеведущей Ольги Бузовой. В том же интервью в 2024-м Полина заявила, что Ольге было бы лучше развиваться в сфере стендапа, а не на вокально-эстрадном поприще.

"Было бы, наверное, немного честнее с ее стороны себя определить как шоувумен", – отметила тогда певица.

Однако в свежем интервью Гагарина высказалась о коллеге в противоположном ключе.

"Эта фраза, конечно, как всегда, вырвана из контекста. Бузовой надо петь. Надо всегда. Потому что Оля, весь этот образ ее, он прекрасен и шикарен, и он работает. Она большая молодец. Мы с ней очень подружились на шоу "Конфетка". Она классная девчонка и очень душевная. Самое главное – она неимоверно самоиронична. Это очень круто. Те, кто умеет над собой классно поржать, – это удел исключительно умных людей", – отметила Полина.

"Я доска – и мне это очень нравится!"

Фото: vk.com/"Шоу Воли"

Сама Полина тоже нередко подвергается критике. Например, ее фигура в соцсетях является предметом регулярных обсуждений. Подписчики часто указывают певице на ее, по их мнению, чрезмерную худобу. При этом в начале февраля 2026-го в шоу Ксении Собчак "Что о тебе думают?" певица заявила, что недовольна своими параметрами.

"Я правда не в лучшей форме, потому что люблю себя сухой. Я уже долгое время не могу привести себя в порядок, потому что я жру, ребята!" – поделилась знаменитость.

Гагарина порой отвечает хейтерам своей фигуры, заявляя, что ей комфортно в таком весе и она не собирается набирать килограммы. В 2023-м в соцсетях Полина в очередной раз осадила критиков.

Простите все, у кого большая грудь и пышные формы. Но я люблю маленькую грудь! И очень довольна, что она у меня именно такая. Потому что знаю, что такое большая грудь, ведь была беременна два раза... И тогда она выросла до нереальных размеров, мне с этим неудобно, тяжело. И мне это не идет. Я доска – и мне это очень нравится!
Полина Гагарина
певица

А на днях исполнительница опровергла расхожее мнение о крупных заработках артистов, заявив, что они тратят больше.

"Зная, как делаются шоу в России, однозначно могу сказать – мы не зарабатываем, мы тратим деньги, здоровье, суставы, связки, вылетают плечи, бедра… Но мы их вставляем и идем выступать дальше. Нам все это дается очень тяжело, но мы делаем это с огромной любовью для того, чтобы удивлять нашего зрителя и вдохновлять", – выразила мнение Гагарина на пресс-завтраке "Премии МУЗ-ТВ 2026".

При этом музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что, несмотря на действительно серьезные затраты на организацию больших стадионных шоу, певица лукавит о невозможности заработать, сообщает News.ru.

"Конечно, для того чтобы артисту "бомбануть" с таким шоу, допустим, раз в год или раз в несколько лет, нужны серьезные затраты. Поэтому, с одной стороны, Гагарина не лукавит, но с другой, каким же тогда образом артисты попадают в списки Forbes? Из большого концертного тура они могут заработать в 70% случаев. Но все равно какие-то деньги поступают. Даже с этих больших стадионных концертов артист что-то да выносит", – отметил Бабичев.

Музыкальный критик добавил, что даже не самый коммерчески выгодный концерт в итоге становится инвестицией в будущее, работая на имидж артиста и позволяя получать предложения на частные выступления.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

Стоит ли зумерам бояться ранней деменции?

Молодежь игнорирует стресс, а он становится причиной раннего развития болезни Альцгеймера

Ранний старт процессов провоцирует именно современный образ жизни

Читать
закрыть

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика