22 декабря, 13:39

Шоу-бизнес
Сын Децла ответил хейтерам о сравнении его с отцом

"Я делаю ту музыку, которая нравится мне": почему сына Децла атаковали хейтеры

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий ответил хейтерам на обвинения в том, что недотягивает до отца. Как живет наследник легендарного музыканта, расскажет Москва 24.

"Не оправдал мои ожидания"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/juzeppe_junior

Сыну рэпера Децла (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) Антонию Толмацкому пришлось отбиваться от хейтеров в соцсетях. 20-летний единственный наследник музыканта пошел по стопам отца – основал группу и читает рэп. При этом Тони называет себя, скорее, поэтом.

Однако поклонникам творчества Децла пришелся не по душе самобытный стиль юного музыканта. Они написали Антонию в соцсетях, что тот "недотянул" до папы. Для примера исполнитель опубликовал скриншот сообщений, в котором поклонник Кирилла Толмацкого выразил надежду, что Тони "переплюнет отца".

"Прости, мужик, не оправдал мои ожидания! Не знаю твое отношение к отцу, но лично для меня со стороны ты очень сильно недотягиваешь, мягко говоря! Отписка", – написал позже тот же пользователь.

Ответ Тони опубликовал в сторис, где выразил недоумение, почему многие ждут от него "правды жизни в стиле позднего творчества отца, жесткости, осознанности". Подобные представления он назвал "глупостью".

Я делаю ту музыку, которая нравится мне. Я экспериментирую. Я расту и развиваюсь. Хотите того, что делал папа? Откройте его музыку и слушайте. Он о тех вещах сказал больше, чем смогут осознать те, кто требует того же от меня. Я здесь не для того, чтобы стать вторым. Я здесь для того, чтобы быть другим.
Антоний Толмацкий
музыкант

"Недотягиваешь". Недотяну", – емко ответил в конце Антоний всем хейтерам, которые ждут от него повторения творческого пути отца.

К слову, Тони давно столкнулся с тем, что его сравнивают с Кириллом Толмацким. Едва ли не под каждым постом находятся комментаторы, которые спрашивают его, перепевал ли он треки отца или когда планирует выпустить кавер на песни Децла. В свою очередь поклонники Антония отмечают, что он "не Децл", а отдельная личность, и ему незачем исполнять композиции папы.

Сам Тони ранее рассказал, что если бы ему была важнее коммерческая составляющая, то он бы "гастролировал с материалом отца". Однако ему важно "оставаться личностью", подчеркнул Толмацкий-младший.

Единственный сын

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/juzeppe_junior

Антоний Толмацкий учится в МГУ на факультете журналистики и параллельно занимается музыкой. Он единственный наследник Децла, рожденный от возлюбленной Юлии Киселевой. Отношения пары не были зарегистрированы в ЗАГСе, а в графе "отец" в свидетельстве о рождении у мальчика стоял прочерк. При рождении он получил фамилию матери, что стало причиной многочисленных скандалов между родственниками после смерти Децла в возрасте 35 лет в 2019 году.

По данным СМИ, Кирилл еще при жизни ограничил общение с отцом, продюсером Александром Толмацким, поэтому Антоний познакомился с дедом только после смерти Децла. Однако отношения между ними не заладились: дед поначалу не признавал внука и потребовал тест ДНК, который в итоге доказал родство. Но связь между родственниками это не укрепило.

"Мы в какой-то момент наладили общение. Он появился у меня в доме. А потом начали происходить какие-то вещи, о которых я не хочу говорить. Начали усложняться взаимоотношения очень сильно. Скажем так, мне очень жалко, что у моего сына такой сын", – говорил продюсер в интервью про внука.

К слову, у Александра Толмацкого неприязненные отношения и с неофициальной невесткой. В 2024 году Юлия Киселева дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала, что отец Децла изначально не принял ее и винил в плохих отношениях с сыном. При этом Киселева отметила, что конфликт между Кириллом и Александром Толмацкими возник из-за того, что отец не принимал точку зрения сына и не любил, когда ему перечат.

"Он умеет разговаривать только с подчиненными и общается как с врагами с теми, кто не подчинился и попытался высказать свое мнение там, где у человека в голове уже готов сценарий событий. Он был способен оскорбить собственного сына в присутствии людей", – сказала Юлия.

В свою очередь Александр Толмацкий ответил невестке в интервью Лауре Джугелии. Он обвинил Киселеву в смерти сына: якобы она своими скандалами, требованиями и "угрозами забрать ребенка" довела Децла. Александр также назвал Юлию "стопроцентной наркоманкой" и заявил, что она якобы пыталась "заказать" собственного отца.

шоу-бизнесистории

