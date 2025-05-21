Ольга Орлова уговорила мужа отправиться в экспедицию на Северный полюс

Певица Ольга Орлова с трудом уговорила мужа отправиться с ней в Арктику. Вместо пальм и горячего песка пару ожидают прогулки на каяках и полярные купания. Кто еще из знаменитостей выбирал необычные места для отдыха, расскажет Москва 24.

Ольга Орлова

Недавно певица рассказала телеграм-каналу "Звездач", что готовится к поездке на Северный полюс. Туда Ольга отправится с супругом Валерием Масловым, который изначально не поддержал желание исполнительницы.





Ольга Орлова певица Очень долго уговаривала своего мужа. Он вообще такой товарищ, трудный на подъем, потому что он трудоголик и ему все время нужно работать. Отдыхать он не любит, просто не может физически уехать куда-то больше, чем на четыре дня – начинает проситься домой. Но я вела с ним долгую работу.

Посетить Арктику звезда решила вскоре после путешествия в Антарктиду в 2021 году, которое Ольга называет "самым крутым в жизни". Побывав на Южном полюсе, Орлова решила, что теперь обязана съездить и на Северный, чтобы "закрыть свой гештальт".

Добираться до Арктики Ольга планирует на ледоколе, на борту которого расположены премиум-ресторан и SPA-комплекс с панорамным видом и услугами массажиста. Кроме того, по пути у супругов будет 11 высадок с полярным купанием и прогулками на каяках.

Хилари Дафф и Мэттью Кома

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Hilary Duff

В 2020 году американские актриса и певец отправились в экстремальное свадебное путешествие в южноафриканский Кейптаун. Там новоиспеченные супруги бродили по туристическим тропам, поднимались в горы, любовались пейзажами, а также побывали на сафари, посетив местный национальный парк. Пара осталась под большим впечатлением от поездки.

"Долгий путь домой после самого безумного путешествия в моей жизни!" – с такой подписью выложила певица в соцсетях фотографию, на которой они с мужем стояли в аэропорту с грустными лицами и готовились к вылету домой.

Елена Летучая и Юрий Анашенков

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Elena Letuchaya-Anashenkova

В 2018 году телеведущая вместе с мужем, предпринимателем Юрием Анашенковым, отправилась в Прагу на мотофестиваль, посвященный 115-летию Harley Davidson. Примечательно, что весь путь длиной 1 900 километров пара преодолела на мотоцикле, проехав территорию России, Белоруссии и Польши.

К слову, именно на таком транспорте уже много лет передвигается и сама Летучая. Телеведущая старается брать в дорогу минимум необходимых вещей, разместив их в компактном багажном отсеке мотоцикла.

Эван МакГрегор и Чарли Бурман

Фото: кадр из фильма "Долгий путь вокруг Земли"; режиссер – Дэвид Алексаниан, Расс Малкин; производство – Elixir Films

В 2004 году актеры и друзья тоже совершили путешествие на мотоциклах, но только кругосветное. МакГрегор и Бурман стартовали из Лондона и за 15 недель преодолели расстояние в 30 тысяч километров. Приятели пересекли Восточную Европу, Украину, Россию, Казахстан и Монголию, переправились через Берингов пролив и продолжили путешествие по территории Аляски, Канады и США. Завершили кругосветку Эван и Чарли в Нью-Йорке.

Путешественники снимали свои передвижения на камеру, с ними также был профессиональный оператор, который тоже ехал на мотоцикле. В дороге друзья столкнулись с многочисленными преградами: языковыми, культурными, бюрократическими, погодными и даже криминальными.

"Парни на белой "Ладе" грозили нам пистолетами, широко улыбаясь двумя рядами золотых зубов", – такие воспоминания остались у путешественников от поездки по Казахстану, где их к тому же едва не ограбили у придорожного кафе.

Ночевали путники в основном в отелях, но в степях Монголии и Казахстана им частенько приходилось использовать палатки. Вскоре после возвращения актеры выпустили документальный фильм и издали книгу о своих приключениях.