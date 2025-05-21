Ольга Орлова уговорила мужа отправиться в экспедицию на Северный полюс

Певица Ольга Орлова с трудом уговорила мужа отправиться с ней в Арктику. Вместо пальм и горячего песка пару ожидают прогулки на каяках и полярные купания. Кто еще из знаменитостей выбирал необычные места для отдыха, расскажет Москва 24.
Ольга Орлова
Недавно певица рассказала телеграм-каналу "Звездач", что готовится к поездке на Северный полюс. Туда Ольга отправится с супругом Валерием Масловым, который изначально не поддержал желание исполнительницы.
Посетить Арктику звезда решила вскоре после путешествия в Антарктиду в 2021 году, которое Ольга называет "самым крутым в жизни". Побывав на Южном полюсе, Орлова решила, что теперь обязана съездить и на Северный, чтобы "закрыть свой гештальт".
Добираться до Арктики Ольга планирует на ледоколе, на борту которого расположены премиум-ресторан и SPA-комплекс с панорамным видом и услугами массажиста. Кроме того, по пути у супругов будет 11 высадок с полярным купанием и прогулками на каяках.
Хилари Дафф и Мэттью Кома
Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Hilary Duff
В 2020 году американские актриса и певец отправились в экстремальное свадебное путешествие в южноафриканский Кейптаун. Там новоиспеченные супруги бродили по туристическим тропам, поднимались в горы, любовались пейзажами, а также побывали на сафари, посетив местный национальный парк. Пара осталась под большим впечатлением от поездки.
"Долгий путь домой после самого безумного путешествия в моей жизни!" – с такой подписью выложила певица в соцсетях фотографию, на которой они с мужем стояли в аэропорту с грустными лицами и готовились к вылету домой.
Елена Летучая и Юрий Анашенков
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Elena Letuchaya-Anashenkova
В 2018 году телеведущая вместе с мужем, предпринимателем Юрием Анашенковым, отправилась в Прагу на мотофестиваль, посвященный 115-летию Harley Davidson. Примечательно, что весь путь длиной 1 900 километров пара преодолела на мотоцикле, проехав территорию России, Белоруссии и Польши.
К слову, именно на таком транспорте уже много лет передвигается и сама Летучая. Телеведущая старается брать в дорогу минимум необходимых вещей, разместив их в компактном багажном отсеке мотоцикла.
Эван МакГрегор и Чарли Бурман
Фото: кадр из фильма "Долгий путь вокруг Земли"; режиссер – Дэвид Алексаниан, Расс Малкин; производство – Elixir Films
В 2004 году актеры и друзья тоже совершили путешествие на мотоциклах, но только кругосветное. МакГрегор и Бурман стартовали из Лондона и за 15 недель преодолели расстояние в 30 тысяч километров. Приятели пересекли Восточную Европу, Украину, Россию, Казахстан и Монголию, переправились через Берингов пролив и продолжили путешествие по территории Аляски, Канады и США. Завершили кругосветку Эван и Чарли в Нью-Йорке.
Путешественники снимали свои передвижения на камеру, с ними также был профессиональный оператор, который тоже ехал на мотоцикле. В дороге друзья столкнулись с многочисленными преградами: языковыми, культурными, бюрократическими, погодными и даже криминальными.
"Парни на белой "Ладе" грозили нам пистолетами, широко улыбаясь двумя рядами золотых зубов", – такие воспоминания остались у путешественников от поездки по Казахстану, где их к тому же едва не ограбили у придорожного кафе.
Ночевали путники в основном в отелях, но в степях Монголии и Казахстана им частенько приходилось использовать палатки. Вскоре после возвращения актеры выпустили документальный фильм и издали книгу о своих приключениях.