Соцсети встали на защиту Артемия Лебедева после скандала с Олесей Иванченко

Соцсети Артемия Лебедева атаковали хейтеры после того, как он якобы нахамил актрисе Олесе Иванченко. Однако впоследствии в комментариях появилось много слов уже в защиту дизайнера. Подробности – в материале Москвы 24.

"Нужно учиться вывозить тяжелых гостей"

Скандал вокруг дизайнера Артемия Лебедева начался из-за выпуска шоу "Натальная карта" с его участием, который вышел 17 апреля. Вскоре Сеть облетели кадры, где одна из ведущих проекта Олеся Иванченко плачет в кадре, а ее партнер Дмитрий Журавлев пытается ее подбодрить. Гость в это время невозмутимо наблюдает за происходящим. Кроме того, Лебедев во время выпуска, как отметили пользователи, порой грубо и резко отвечал Иванченко.

Одни зрители раскритиковали Иванченко за слезы в эфире, другие – обвинили Артемия в хамстве и даже призвали "отменить". Судя по комментариям, единственным победителем из сложившейся ситуации вышел Журавлев, потому что и соведущую поддержал, и диалог с гостем продолжил.

"Если бы редфлаг был синим", "Дима, вы лучший! Это самая лучшая поддержка, которую я видела", "переигрывает девочка, а Артемий с ней играет", "складывается ощущение, что Лебедев – просто вампир энергетический, который всячески пытается задеть Олесю, подпитаться ею", "давайте его так поунижают несколько часов, и мы посмотрим, как он не будет обращать на это внимание", "нужно учиться вывозить тяжелых гостей. <...> Тут просто разной весовой категории люди. Этот орешек ей не по зубам. Артемий пришел на шоу, и шоу было", "Дима был на поддержке, очень смешно шутил, пытался разрядить обстановку, в общем, вывозил как мог", – отметили комментаторы.

Сама Олеся Иванченко в личном телеграм-канале прокомментировала выпуск, заодно ответив критикам, которые обвинили ее в непрофессионализме.





Олеся Иванченко актриса Вы меня извините, а с чего вообще мне должно было хватать выдержки? Я не солдат во время строевой подготовки. Я женщина. Я эмоциональна. Говорила Артемию и готова сказать публично: было очень тяжело. Ты две недели готовишься, пытаешься зайти в какую-то глубину героя, проделываешь большую работу, которая обесценивается примерно каждую секунду. Да, это шоу. Но я тоже живой человек, который имеет право на любую живую реакцию.

Иванченко также добавила, что не держит обиды на Лебедева.

Однако в последствии в комментариях начали отказываться от "отмены" Лебедева: появились мнения, что в ситуации не все так однозначно. Кроме того, многие призвали не судить о госте по коротким видео, которые завирусились в пабликах, а посмотреть шоу целиком: тогда, по мнению некоторых, развернется совсем иная картина.





комментарий в социальных сетях Посмотрите, с чего все началось – как спокойному, адекватному гостю начали зачем-то рассказывать, что он раненый матерью/детством/звездами ребенок. Тема, будучи гигантом жанра провокаций, просто отдал Олесе подачу обратно, и ей стало больно. Девочек обижать плохо, но и взрослых мужиков цеплять за живое – тоже.

По мнению некоторых зрителей, реакция Лебедева стала ответом на "пассивную агрессию" со стороны Иванченко и в этом контексте была вполне сдержанной. Также комментаторы отметили, что Артемий известен своей прямолинейностью и порой не подбирает выражения, а ведущие должны были знать, какого гостя пригласили, и подготовиться.

"Лебедев поставил ее на место наконец-то! Олеся сама ведет себя некрасиво и не может аргументировать свою позицию", "все вырвано из контекста. Олеся унижала, оскорбляла гостя с самого начала. Он был очень разговорчив и дружелюбен", "не могу понять, что все взъелись на Артемия?", "Олеся, к чему были эти нападки? <...> Сама зачинила перепалку, которую потом не вывезла", "ведущая хамила, нарушала личные границы, обесценивала опыт и даже имя героя!" – написали в Сети.

"Не в пользу ведущих"

Знаменитости тоже не остались в стороне от обсуждения. В частности, певцы Сергей Лазарев, Анна Седокова, Миа Бойка, журналист Лаура Джугелия поддержали Олесю Иванченко, оставив под постами эмодзи-сердечки или фразы вроде "я тебя обнимаю", "мы тебя любим".

Другие же, помимо теплых слов в адрес актрисы, не удержались уколоть Лебедева. В частности, блогер Ксения Бородина и вовсе открыто назвала Артемия "козлиной".

При этом блогер Алена Водонаева сначала разместила в своем телеграм-канале отрывок из шоу и едко его подписала, сравнив поведение Лебедева с подростковыми выпадами.

"В России впервые зафиксирован случай пубертатного периода у 51‑летнего мужчины. Желаем ему здоровья", – отметила Водонаева.

Однако на следующий день блогер разместила короткое видео, которое было записано задолго до шоу: в нем уже Олеся отпустила грубость в адрес Артемия примерно в том же ключе, что и он.





Алена Водонаева блогер Меня закидали этим видео, которое было задолго до. Плюс почитала комментарии в интернете о выпуске с Артемием Лебедевым, и большинство из них не в пользу ведущих. Придется посмотреть, получается, чтобы не судить по одному фрагменту.

В свою очередь, телеведущая Анфиса Чехова тоже проанализировала фрагменты шоу, назвав поведение Лебедева "эмоциональным насилием".

"Понимая, что ведущая не может прервать съемку, а это ее работа и за кадром стоит огромная группа, чье время стоит денег, Артемий с изысканным удовольствием садиста сыпал сарказмом, переходящим в открытые оскорбления!" – написала Чехова, призвав Артемия надеть "черную водолазку" и принести публичные извинения Олесе и всем женщинам в ее лице.

Актриса Марина Федункив также высказалась в защиту коллеги, а блогер Виктория Боня и вовсе заявила о намерении подать иск против Лебедева, а также телеведущего Владимира Соловьева и депутата Госдумы Виталия Милонова за женоненавистнические высказывания.

