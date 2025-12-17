Светлана Бондарчук рассказала о встрече Нового года на Гоа

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук рассказала, что собирается встретить Новый год в экзотической обстановке. Как отметят праздник другие знаменитости, расскажет Москва 24.

Светлана Бондарчук

Модель и телеведущая поделилась с подписчиками планами на новогоднюю ночь. Она рассказала в соцсетях, что ее праздник пройдет на Гоа. В связи с этим Бондарчук выразила опасения, что там будет сложно найти традиционные блюда русской кухни, с которыми ассоциируется праздничное застолье.

При этом Светлана добавила, что, несмотря на любовь к "домашним московским посиделкам", ей не впервой встречать Новый год за границей.

"Года три назад мы отдыхали с друзьями в Таиланде и везли с собой ингредиенты для салата "Оливье". Довезли. Рубили там это все, и у нас был настоящий русский "Оливье", – рассказала знаменитость фолловерам.

Эвелина Бледанс

Актриса и телеведущая отметила в разговоре с "Общественной службой новостей", что главным в новогоднюю ночь для нее является атмосфера праздника, которая царила в ее детстве. Чтобы воссоздать картину, знаменитость в том числе готовит блюда по семейным рецептам, которые остались от мамы и бабушки.

"Обожаю мандарины, шоколад, орехи разные. Все это меня возвращает в детство, когда тебя ничего не заботит, кроме подарков, прихода Деда Мороза и вкусных лакомств", – отметила Эвелина.

Бледанс добавила, что также соблюдает праздничные традиции, например загадывает желания под бой курантов. По словам знаменитости, они часто сбываются.

Яна Чурикова

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Телеведущая призналась, что лишь с возрастом оценила прелесть празднования новогодней ночи в кругу семьи. Чурикова рассказала в интервью МУЗ-ТВ, что в молодости ей "было не так важно", где отмечать, – "только не дома". Поэтому она часто проводила праздник на работе или вечеринках с друзьями.

Теперь Яна полюбила традиционные домашние посиделки и откладывает все рабочие дела, чтобы встретить Новый год с близкими.





Яна Чурикова телеведущая Семья – базовая ценность каждого из нас, и возможность собрать всех дается очень редко. Поэтому дома как обычно: включаем телевизор, обсуждаем все наряды, кто как поет, как балет танцует, как елки наряжены, смотрим, что где происходит, по какому каналу что показывают. Нельзя себе отказать в этом "национальном спорте"!

Телеведущая отметила, что старается продумать подарки близким и купить их заранее. Также Яна рассказала о традиции устраивать небольшие сюрпризы для каждого участника своей команды, потому что относится к ним как к соратникам, а не как к персоналу.

Ольга Серябкина

Певица отметит Новый год на работе, рассказала она изданию "7дней.ру". Близких, которые останутся дома, Серябкина планирует поздравить или перед боем курантов, или уже в наступившем году.

При этом Ольгу не пугает перспектива провести праздник таким образом.

"В Новый год я буду работать и очень этому рада. Идеальный подарок для меня – это иметь возможность пообедать или поужинать с семьей. Это такое крутое чувство видеть, как твои близкие открывают у елки подарки, которые ты им приготовил. Невероятное счастье", – отметила певица.

Надежда Бабкина

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Народная артистка РСФСР предпочитает проводить праздник дома. Исполнительница рассказала "Общественной службе новостей", что ежегодно старается заранее записывать выступления для телевизионных шоу, чтобы в саму новогоднюю ночь оказаться в кругу близких.

Бабкина также отметила, что у нее нет личных поваров или помощниц, поэтому праздничным столом она занимается сама.





Надежда Бабкина певица, народная артистка РСФСР Все я лично должна состряпать, чтобы все с удовольствием ели. Стол праздничный самый традиционный. Это сельдь под шубой, оливье, напитки, горячие блюда, мясо запеченное, фрукты и десерты.

Знаменитость добавила, что считает такое праздничное меню исчерпывающим и не является сторонницей излишней роскоши.

