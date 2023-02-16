"Волчий билет": в Госдуме выступили за полную отмену концертов Александра Реввы

В Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты шоумена Александра Реввы, известного также под псевдонимом Артур Пирожков. По словам артиста, это связано с "техническими проблемами". Ранее участники СВО призвали игнорировать выступления комика из-за его позиции по спецоперации на Украине. Рассказываем подробности.



"Технические проблемы"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Концерты шоумена Александра Реввы, которые должны были состояться 15 и 16 февраля в Ростове-на-Дону и Краснодаре, отменили. Об этом артист сообщил в своих соцсетях. Комик пояснил, что выступления переносятся из-за независящих от него "технических проблем, связанных с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия".





Александр Ревва шоумен Безумно жаль! Я восхищаюсь моими зрителями, которые ждали меня и не сдавали билеты более двух лет. Организаторы переносили уже четыре раза... И тут снова очередной перенос на осень 2023 года.

По словам артиста, новые даты концертов организаторы объявят в ближайшее время. При этом зрители могут сдать билеты и вернуть себе деньги, если им будет неудобно посетить мероприятие в эти дни.

Ранее российский военнослужащий, участвующий в спецоперации, записал ролик, в котором обратился к зрителям шоумена от имени бойцов батальона спецназначения "Тигр" и Кубанского казачьего войска. Он попросил жителей Краснодара проигнорировать концерты артиста за позицию по СВО. По словам военного, Ревва почему-то не проявлял ее, когда бомбили Донецк – родной город комика.



С начала спецоперации на Украине Александр Ревва в своих соцсетях призвал остановиться и "подумать о стариках и детях". Летом 2022 года в СМИ появилась информация, что юморист переехал из России в Испанию вместе с семьей, но представитель жены артиста опровергла слухи. Позднее Ревва посетил премьеру фильма "Ирония судьбы в Голливуде" в Москве вместе с супругой.



"Самое лучшее для таких людей – это наказание рублем... Игнорируйте этот концерт, не давайте этому Артуру Пирожкову из своих денег ни рубля", – сказал военный в видеообращении.



Пора запретить?

Из-за позиции шоумена по спецоперации на Украине у него произошел конфликт с отцом – Владимиром Реввой. Мужчина живет в Донецке и поддерживает российскую армию, сообщает сайт "Комсомольской правды". "Я ведь, когда узнал о его поведении, обозвал немножко – мы с сыном рассорились и больше не общались. Он же вместе с Меладзе участвовал в этом сборище, которое выступало против спецоперации на Украине", – заявил Владимир Ревва журналистам летом прошлого года.

По словам мужчины, в родной Донецк сын не приезжал с 2013 года из-за того, что после такого визита его не пустят на Украину. В свою очередь, Александр Ревва недавно публично отрекся от отца. "У меня никогда не было отца. Мой "папа" ушел от нас, когда нам с моей сестрой-двойняшкой было всего четыре месяца... А страсть к популярности – это, наверное, у нас генетическое", – написал юморист в своих соцсетях.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев прокомментировал Москве 24 ситуацию, складывающуюся вокруг комика. По его мнению, таким артистам пора запретить выступать в России.





Султан Хамзаев депутат Госдумы Я об этом многократно говорил... Волчий билет им. Я за такой подход, пока не поменяют позицию.

По словам парламентария, для артистов, осуждающих действия России, нужно ввести запрет на любую коммерческую деятельность в стране. Особенно это касается тех случаев, когда речь идет о выступлениях в государственных концертных залах или театрах, подытожил Хамзаев.

