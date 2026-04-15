Ксения Собчак отреагировала на скандал с мужем Карины Кокс после танцевального фестиваля

В танцевальной среде разгорелся скандал после чемпионата Frame Up Strip. Один из членов жюри опубликовал в своих соцсетях видео с мероприятия, при этом пользователи сочли публикации насмешками над участницами конкурса. К обсуждению подключилась и журналист Ксения Собчак. Подробности – в материале Москвы 24.
"Вы меня и так уже травмировали"
Чемпионат России по танцам в жанре Frame Up Strip (танцевальный стиль, который сочетает стрип-пластику с элементами других стилей) прошел в Москве 11 апреля. Один из приглашенных судей, Dj M.E.G. (настоящее имя – Эдуард Магаев), который является хореографом, диджеем и супругом звезды 2000-х, певицы Карины Кокс, выложил в своих соцсетях пару роликов с мероприятия. На видео он акцентировал внимание на девушках нехрупкого телосложения, подписав "мы видим тебя", "и тебя видно тоже".
Позднее тренер и хореограф Валерия Юшина записала ролик в соцсетях, в котором объяснила, что засветившаяся на одном из роликов Магаева девушка – ее воспитанница, которая выступала, будучи на третьем месяце беременности.
К скандалу присоединились комментаторы, которые стали критиковать Магаева в его соцсетях. Кроме того, хореограф Валерия Аверина также записала в своем блоге несколько роликов, в которых достаточно резко отреагировала на поступок Магаева, в том числе раскритиковав его татуировки.
В свою очередь Эдуард ответил в своих соцсетях критикам, что "просто поугорал".
"Я всегда угораю над этим. Вы должны это прощать нам. Мы всю жизнь занимаемся спортом, мы в хорошей форме, и мы всегда предъявляем: ну приведи себя в форму, ну ты надела на себя обтягивающее боди. Это что, эстетично? <...> Я хочу видеть эстетику, формы", – заявил он.
Музыкант также отметил, что во время чемпионата он и другие члены жюри "ржали" над некоторыми номерами, которые он назвал "безыдейными" и "несексуальными". Однако в итоге Магаев все же извинился перед беременной участницей.
При этом конфликт продолжил набирать обороты: Валерия Аверина записала еще пару видео, заявив, что после того, как выложила ролик с критикой Магаева, столкнулась с хейтом и необходимостью оправдываться перед "топами индустрии" за свои слова. Эдуард в свою очередь в других видео назвал оппоненток "шумологовыми" и "тупыми". Он подчеркнул, что уже извинился перед танцовщицей, а весь конфликт произошел из-за "посторонней девчонки, которой нужен был контент" и "которая начала его унижать", высмеивая его внешний вид. Эдуард попросил "не раскачивать" ситуацию, заявив, что изначально не было "никакого унижения и оскорбления".
Среди его постов выделился ролик, сгенерированный искусственным интеллектом, в котором он руками и ногами избивает полных женщин на ринге.
"Никогда я не оскорбляю женщин за лишний вес в реальной жизни. <...> Унижать, высмеивать – это полный бред. Я преподаю почти 30 лет", – подчеркнул Магаев.
Через несколько дней после чемпионата на официальной странице мероприятия в соцсетях появился пост, в котором высмеивание или нападки на людей из-за внешности называлось "недостойным поведением". Организаторы отметили, что не несут ответственности за то, "как ведут свои соцсети разные люди – наши судьи, наши зрители, наши участники".
"Мы не хотим вступать в этот скандал, потому что вместо творчества, вдохновения и комьюнити он превращает нас в злых и не контролирующих себя людей. <...> Мы за взаимное уважение и конструктивный диалог. Такие ситуации для нас – шок. Потому что для нас творчество важнее скандала. Мы против унижений и оскорблений", – отмечено в посте.
При этом хореограф Валерия Аверина опубликовала реакцию одного из организаторов мероприятия Анастасии Юрасовой, которая является создательницей танцевального стиля Frame Up Strip. В голосовых сообщениях, которые якобы принадлежат Анастасии, она посоветовала "почитать, кто такой Эдик Магаев", а также не приходить на мероприятие, "если все близко к сердцу воспринимаешь", ведь состав судейства был известен заранее. Кроме того, в аудиозаписи говорилось, что Аверина тоже начала оскорблять Магаева, причем "со зла", а он высказывался "по-доброму".
"Просто от незнания истории танцевальной, начинаете записывать какую-то ахинею. Честно, девчонки, пожалуйста, соберитесь. Ну, это Эдик! Зачем? Улыбнитесь, идите дальше", – говорилось в аудио.
"Глобальный буллинг и грязь"
На ситуацию отреагировала журналист Ксения Собчак. В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" она описала хронологию конфликта, отметив, что впоследствии Магаев "пытается как-то жалко оправдаться" в своих соцсетях.
В следующем посте Ксения отметила, что не понимает хейтеров, которые обвинили в хайпе танцовщиц, выступивших против Магаева.
"Оскорбили, а ты публично вступилась? Хайп. <...> Убили, а ты публично вступилась? Хайп. Это все ступеньки одной лестницы. Такое мышление – часть проблемы, которая называется "моя хата с краю", – выразила мнение Собчак.
Хореограф Екатерина Решетникова выложила в своих соцсетях видео, где отметила, что те, кто поднял шум вокруг этой истории, не подумали о танцовщицах, которых изначально запостил в своих соцсетях Магаев. И те, кто якобы высказывался в их защиту и в защиту женщин вообще, не спросили, нужна ли этим девушкам такая шумиха. Решетова добавила, что одна из них занимается в ее группе.
"За этими транспарантами громкими скрывалась далеко не поддержка, скрывалось какое-то просто безумие. <...> Я не призываю к "промолчи", я не призываю к "стерпи", это вообще не про меня", – заявила Решетникова.
При этом в сторис Екатерина написала, что те, кто продолжает хейтить Магаева, только дают ему "топливо для поржать". Кроме того, его последние видео не касались участниц фестиваля, а являлись ответом на негатив, с которым он столкнулся в Сети, подчеркнула Решетникова.