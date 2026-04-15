Ксения Собчак отреагировала на скандал с мужем Карины Кокс после танцевального фестиваля

В танцевальной среде разгорелся скандал после чемпионата Frame Up Strip. Один из членов жюри опубликовал в своих соцсетях видео с мероприятия, при этом пользователи сочли публикации насмешками над участницами конкурса. К обсуждению подключилась и журналист Ксения Собчак. Подробности – в материале Москвы 24.

"Вы меня и так уже травмировали"

Чемпионат России по танцам в жанре Frame Up Strip (танцевальный стиль, который сочетает стрип-пластику с элементами других стилей) прошел в Москве 11 апреля. Один из приглашенных судей, Dj M.E.G. (настоящее имя – Эдуард Магаев), который является хореографом, диджеем и супругом звезды 2000-х, певицы Карины Кокс, выложил в своих соцсетях пару роликов с мероприятия. На видео он акцентировал внимание на девушках нехрупкого телосложения, подписав "мы видим тебя", "и тебя видно тоже".

Позднее тренер и хореограф Валерия Юшина записала ролик в соцсетях, в котором объяснила, что засветившаяся на одном из роликов Магаева девушка – ее воспитанница, которая выступала, будучи на третьем месяце беременности.





Валерия Юшина хореограф Я не буду сейчас создавать конфликт, я просто хочу поддержать всех женщин. Никто не имеет права вас оскорблять, унижать, никто не имеет права вас пристыдить, когда вы выходите на сцену, какого размера вы бы ни были, сколько бы вы ни весили и тем более в каком бы положении вы ни находились.

К скандалу присоединились комментаторы, которые стали критиковать Магаева в его соцсетях. Кроме того, хореограф Валерия Аверина также записала в своем блоге несколько роликов, в которых достаточно резко отреагировала на поступок Магаева, в том числе раскритиковав его татуировки.

В свою очередь Эдуард ответил в своих соцсетях критикам, что "просто поугорал".

"Я всегда угораю над этим. Вы должны это прощать нам. Мы всю жизнь занимаемся спортом, мы в хорошей форме, и мы всегда предъявляем: ну приведи себя в форму, ну ты надела на себя обтягивающее боди. Это что, эстетично? <...> Я хочу видеть эстетику, формы", – заявил он.

Музыкант также отметил, что во время чемпионата он и другие члены жюри "ржали" над некоторыми номерами, которые он назвал "безыдейными" и "несексуальными". Однако в итоге Магаев все же извинился перед беременной участницей.





Dj M.E.G. музыкант, диджей, хореограф Девочка, которая попала под мою раздачу, как-то оскорбилась, обращаюсь к тебе. Не обижайся, прости меня. Я угорал и угораю всегда, ты не первая. Просто прими это. Я не знал, что ты беременна. <...> Не развивайте, вы меня и так уже травмировали.

При этом конфликт продолжил набирать обороты: Валерия Аверина записала еще пару видео, заявив, что после того, как выложила ролик с критикой Магаева, столкнулась с хейтом и необходимостью оправдываться перед "топами индустрии" за свои слова. Эдуард в свою очередь в других видео назвал оппоненток "шумологовыми" и "тупыми". Он подчеркнул, что уже извинился перед танцовщицей, а весь конфликт произошел из-за "посторонней девчонки, которой нужен был контент" и "которая начала его унижать", высмеивая его внешний вид. Эдуард попросил "не раскачивать" ситуацию, заявив, что изначально не было "никакого унижения и оскорбления".

Среди его постов выделился ролик, сгенерированный искусственным интеллектом, в котором он руками и ногами избивает полных женщин на ринге.

"Никогда я не оскорбляю женщин за лишний вес в реальной жизни. <...> Унижать, высмеивать – это полный бред. Я преподаю почти 30 лет", – подчеркнул Магаев.

Через несколько дней после чемпионата на официальной странице мероприятия в соцсетях появился пост, в котором высмеивание или нападки на людей из-за внешности называлось "недостойным поведением". Организаторы отметили, что не несут ответственности за то, "как ведут свои соцсети разные люди – наши судьи, наши зрители, наши участники".

"Мы не хотим вступать в этот скандал, потому что вместо творчества, вдохновения и комьюнити он превращает нас в злых и не контролирующих себя людей. <...> Мы за взаимное уважение и конструктивный диалог. Такие ситуации для нас – шок. Потому что для нас творчество важнее скандала. Мы против унижений и оскорблений", – отмечено в посте.

При этом хореограф Валерия Аверина опубликовала реакцию одного из организаторов мероприятия Анастасии Юрасовой, которая является создательницей танцевального стиля Frame Up Strip. В голосовых сообщениях, которые якобы принадлежат Анастасии, она посоветовала "почитать, кто такой Эдик Магаев", а также не приходить на мероприятие, "если все близко к сердцу воспринимаешь", ведь состав судейства был известен заранее. Кроме того, в аудиозаписи говорилось, что Аверина тоже начала оскорблять Магаева, причем "со зла", а он высказывался "по-доброму".

"Просто от незнания истории танцевальной, начинаете записывать какую-то ахинею. Честно, девчонки, пожалуйста, соберитесь. Ну, это Эдик! Зачем? Улыбнитесь, идите дальше", – говорилось в аудио.

"Глобальный буллинг и грязь"

На ситуацию отреагировала журналист Ксения Собчак. В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" она описала хронологию конфликта, отметив, что впоследствии Магаев "пытается как-то жалко оправдаться" в своих соцсетях.





Ксения Собчак журналист, телеведущая В итоге позитивный, в общем-то, повод – чемпионат по танцам – превратился в глобальный буллинг и грязь <...> Иногда стоит все же вовремя закрыть рот. И как-то добрее быть все-таки. Ну и про то, что ты мужчина, не забывать.

В следующем посте Ксения отметила, что не понимает хейтеров, которые обвинили в хайпе танцовщиц, выступивших против Магаева.

"Оскорбили, а ты публично вступилась? Хайп. <...> Убили, а ты публично вступилась? Хайп. Это все ступеньки одной лестницы. Такое мышление – часть проблемы, которая называется "моя хата с краю", – выразила мнение Собчак.

Хореограф Екатерина Решетникова выложила в своих соцсетях видео, где отметила, что те, кто поднял шум вокруг этой истории, не подумали о танцовщицах, которых изначально запостил в своих соцсетях Магаев. И те, кто якобы высказывался в их защиту и в защиту женщин вообще, не спросили, нужна ли этим девушкам такая шумиха. Решетова добавила, что одна из них занимается в ее группе.

"За этими транспарантами громкими скрывалась далеко не поддержка, скрывалось какое-то просто безумие. <...> Я не призываю к "промолчи", я не призываю к "стерпи", это вообще не про меня", – заявила Решетникова.

При этом в сторис Екатерина написала, что те, кто продолжает хейтить Магаева, только дают ему "топливо для поржать". Кроме того, его последние видео не касались участниц фестиваля, а являлись ответом на негатив, с которым он столкнулся в Сети, подчеркнула Решетникова.