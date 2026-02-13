Сергей Бурунов рассказал о ревности своей возлюбленной

Актер Сергей Бурунов рассказал журналистам, ревнует ли его возлюбленная и как они планируют провести 14 февраля. О личной жизни 48-летнего холостяка читайте в материале Москвы 24.

"К чему ревновать?"

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Сергей Бурунов рассказал журналистам об отношениях с возлюбленной Екатериной. Как сообщает сайт "Комсомольской правды", девушка не ревнует его к работе и съемкам с эффектными женщинами, ведь он не дает ей повода.





Сергей Бурунов актер А к чему ревновать. К работе? Зачем она меня должна ревновать к красивым девушкам. У меня есть возлюбленная. Другие девушки не нужны.

Актер отметил, что "что-нибудь организует" в День всех влюбленных, однако не любит планировать заранее, а больше предпочитает спонтанность.

В мае 2024-го Бурунов появился на премии Художественного театра в компании предпринимательницы из Перми Екатерины Леви. Позже, в июле, Сергей представил спутницу как свою возлюбленную. Девушка на 12 лет младше актера.

При этом звезда "Полицейского с Рублевки" признавался журналистам, что романтические отношения преобразили его внешне: он похудел на 15 килограммов.

"Секс и спортзал. Функционально‑силовая тренировка, плавание. Девушка меня поставила на горные лыжи еще. Она красивая у меня. И рядом с ней не хочется выглядеть блекло. Катя, я люблю тебя", – поделился актер с представителями СМИ.

Подписчики знаменитости тоже обратили внимание на преображение актера. Фанаты регулярно пишут комплименты под постами Бурунова в соцсетях.

"В прекрасной форме", "похудел, похорошел", "я даже не сразу узнала, очень круто", "пока тяжело привыкнуть к "растаявшему" Бурунову, но, наверное, скоро привыкнем. Стерпится-слюбится", – отметили подписчики.

"Хочу быть летчиком"

Фото: кадр из сериала "Жизнь впереди"; режиссер - Карен Оганесян; производство - кинокомпания "Kargo"

Бурунов родился в Москве в семье электрика и медсестры. По данным СМИ, Сергей с детства увлекался небом и самолетами. Будучи школьником, он также занимался восточными единоборствами. В 1994-м будущий актер поступил в Качинское высшее военное авиационное училище летчиков имени А. Ф. Мясникова по специальности "летчик-инженер".

"Я как-то с детства себе вдолбил: хочу быть летчиком, мечтал об этом и грезил самолетами. Планировал все-таки пойти в гражданскую авиацию, но потом что-то меня переклинило, и я решил пойти в военную", – поделился Сергей с журналистами.

Однако к концу второго курса Бурунова отчислили за неуспеваемость, и до полетов дело не дошло. В итоге Сергей смог воплотить свою мечту в жизнь лишь в 2011-м, совершив самостоятельный полет.

При этом в 2002-м он окончил театральный институт им. Б. В. Щукина. Сергей начал карьеру в качестве актера озвучки: он дублировал Леонардо Ди Каприо, Джонни Деппа, Мэттью Макконахи, Адама Сэндлера.

На экране знаменитость дебютировал в том же году в сериале "Кодекс чести". Однако настоящую популярность и узнаваемость ему принесла роль подполковника полиции Владимира Яковлева в драмеди "Полицейский с Рублевки". На сегодняшний день в фильмографии актера несколько сотен проектов, включая дубляж. Среди актерских работ это участие в таких проектах, как "Жизнь впереди", "Ивановы-Ивановы", "Домашний арест", "Содержанки", "Слово пацана", "Бременские музыканты" и других.

Бурунов является одним из самых востребованных актеров России. В конце января состоялась премьера комедии "Комментируй это", в которой также сыграли Александр Петров, Юлия Хлынина и Ирина Горбачева. Плюс к выходу готовятся еще несколько проектов с участием Бурунова в этом году. Помимо этого, он является телеведущим.

По данным СМИ, 48-летний холостяк ни разу не был женат и пока не имеет наследников. В интервью он не скрывал, что у него были романы, но не вдавался в подробности. До встречи с нынешней возлюбленной Бурунов говорил, что построить семью пока не получилось из-за постоянной занятости на работе.