Сын Анджелины Джоли решил стать пилотом

Сын актрисы Анджелины Джоли Мэддокс собирается превратить увлечение звездной матери в будущую профессию и стать пилотом. Кто еще из детей знаменитостей решил не связывать свою жизнь с шоу-бизнесом, расскажет Москва 24.

Мэддокс Джоли-Питт

Фото: AP Photo/Alex Brandon

6 декабря 49-летняя Анджелина Джоли рассказала в шоу Джимми Фэллона, что ее 23-летний сын Мэддокс учится на пилота. Звезда Голливуда пояснила, что сама впервые начала летать еще в 2004 году, чтобы произвести впечатление на тогда еще маленького Мэддокса. С тех пор наследник известной фамилии хранил мечту о небе.

"Каждый раз, когда Мэд видит самолет, он изумляется. Если бы я действительно могла управлять самолетом к тому времени, как ему исполнится четыре года, я была бы для него как Супермен", – рассказывала ранее Джоли журналистам.

Анджелина получила лицензию пилота в декабре 2004 года, а в начале 2005-го купила одномоторный самолет Cirrus SR22-G2. Артистка держала Мэддокса рядом во время полетов, а ее бортовой номер содержал буквы "MX" в честь сына. Джоли тренировалась с инструктором, а также с Брэдом Питтом, когда звезды еще были вместе и жили в Канаде.

Издание People со ссылкой на осведомленный источник писало, что в то время она была "совершенно компетентным, уверенным летчиком" и сблизилась с другими будущими пилотами.

Стелла Маккартни

Фото: АР Photo/Thibault Camus

Дочь экс-солиста группы The Beatles Пола Маккартни задумалась о карьере в мире моды еще в 13 лет, а в 16 попала на стажировку к Кристиану Лакруа. В марте 1997 года 25-летняя Стелла стала креативным директором Chloé вместо Карла Лагерфельда. У молодого дизайнера получилось развеять ауру консервативного модного Дома и доказать, что его одежда может быть коммерчески успешной. Спустя пару лет Стелла придумала свадебное платье Мадонны для бракосочетания с Гаем Ричи, а вскоре создала собственный бренд, передавало издание Grazia.

Фрэнсис Бин Кобейн

Фото: АР Photo/Evan Agostini/Invision/AP

Дочь фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна признавалась, что ей не близко творчество отца, писало издание Spletnik.ru. Фрэнсис решила связать жизнь с искусством и пробовала себя в музыке и журналистике, но по-настоящему ее увлекла живопись – в 2013 году состоялась первая персональная выставка девушки.

Александр Тагрин

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Татьяна Буланова

Сын певицы Татьяны Булановой от первого брака Александр Тагрин окончил торгово-экономический университет по специальности "технология питания" в 2015 году. Уже несколько лет мужчина работает шеф-поваром в одном из столичных ресторанов. Артистка рассказывала изданию StarHit о кулинарных способностях наследника.



Татьяна Буланова певица Мое любимое блюдо, приготовленное сыном, мясо с картошкой по-деревенски. Пальчики оближешь. У Саши вкусно получается жареное мясо, лазанья, всевозможные салаты, соусы!

Александра Харатьян

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Aleksandra Kharatian

Старшая дочь актера Дмитрия Харатьяна от первого брака получила диплом Московского государственного университета экономики и несколько лет была директором по развитию в различных бизнес-отраслях. В 2018 году Александра переехала в Швецию за своим молодым человеком и с тех пор работает в туристической компании, рассказывал народный артист изданию StarHit в 2023 году.