Шесть знаменитостей, которые обожают одиночество

Солист группы "Звери" Роман Билык признался журналистам, что не терпит фамильярности. Кроме того, вокалист заявил, что ему сложно с кем-то подружиться. О знаменитостях-интровертах расскажет Москва 24.

Роман Билык

7 июня на одной из музыкальных премий лидер группы "Звери" рассказал журналистам, что не любит фамильярных обращений. К тому же певец признался, что ему непросто с кем-то подружиться.





Роман Билык солист группы "Звери" "Ром, привет" – можно сказать, да. Но если у вас есть потребность сказать "Рома" или "Ромочка", или "Ромка", или "Ромчик" – не надо этого делать. Я очень дружелюбный, просто интроверт.

Певец сдержанно и односложно отвечал на вопросы журналистов, да и никогда не скрывал, что является интровертом. Роман – редкий гость на светских тусовках и публичных мероприятиях. Ранее в одном из интервью он говорил, что не любит излишнего внимания к своей персоне, побаивается камер и фотоаппаратов.

Александр Панайотов

Певец не раз признавался прессе, что предпочитает проводить время в одиночестве, а не в шумной компании. При этом Александр рассказывал журналистам в 2021 году, что эта черта не мешает ему общаться с друзьями.





Александр Панайотов певец Я вообще интроверт. И порой люблю побыть один. В такие моменты я аккумулирую энергию, набираюсь сил. Мне необходима тишина, необходим микромир, который я создал у себя дома. Я им дорожу и оберегаю от посторонних. Однако у меня в гостях часто бывают друзья. И я не могу сказать, что не рад их видеть. Я хлебосольный хозяин.

В других интервью исполнитель заявлял, что "заряжается исключительно в одиночестве" и ему важны "собственное пространство, своя аура и тишина".

Лана Дель Рей

Певица с детства была слишком чувствительна и остро реагировала на неприятные открытия: например, на то, что люди смертны, а Санта-Клауса не существует. Чтобы оградить себя от жестокости мира, Лана предпочитала проводить время в одиночестве.

"Я интроверт, мне необходим покой и для творчества, и для отдыха", – говорила звезда в одном из интервью.

По данным СМИ, из-за этой особенности характера дебютный альбом певицы несколько лет пролежал "в столе": Лана не решалась прибегнуть к помощи продюсеров и менеджеров, мечтая, что он раскрутится сам собой. Потом Дель Рей вместе с близкими друзьями смонтировала несколько клипов и выложила на своем канале. Со временем вокалистка научилась терпеть повышенное внимание, но ей все равно дискомфортно контактировать с большим количеством незнакомых людей.

Зендея

Фото: legion-media.com/Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire

По информации журналистов, в детстве звезда "Эйфории" была настолько стеснительна, что родителям пришлось оставить ее на второй год в детском саду. Позже девочку отдали в модельный бизнес, решив, что это поможет ей справиться с неуверенностью.

Чтобы побороть робость, Зендея на публике старалась держаться равнодушно и даже надменно, из-за чего многие стали считать, что звезда попросту зазналась. При этом актриса признавалась в интервью, что со временем застенчивость никуда не делась.

Билли Айлиш

Певица рано прославилась, но так и не привыкла к популярности. Билли признавалась журналистам, что устала от публичной жизни и гастролей. Звезде даже пришлось пройти курс терапии.

Айлиш не стесняется сокращать продолжительность выступлений, когда чувствует в этом необходимость.

"Не понимаю, как можно выдерживать трехчасовые концерты. Это же буквально сумасшествие", – признавалась знаменитость.

Билли периодически устраивает себе отдых от чрезмерного общения: ограничивает контакты и изолируется от внешнего мира. Это становится возможным благодаря тому, что исполнительница сама составляет расписание.

Киану Ривз

В 2005 году журнал Time назвал исполнителя роли Джона Уика "самым большим интровертом Голливуда". При этом, чем популярнее становился актер, тем сильнее он избегал публичности.

Киану Ривз всегда сторонится публичных мероприятий и, по данным СМИ, даже праздники предпочитает проводить в одиночестве. Папарацци часто замечали актера одного на лавке в глубине парка. Подобные фотографии не раз становились мемами.

