Подпольное шоу и задержание: что известно о срыве выступления Zero People в Питере

Правоохранители прервали подпольное выступление дуэта Zero People в Санкт-Петербурге 9 ноября. По данным СМИ, все произошло из-за жалоб активистов на его основателя Александра Красовицкого. Предположительно, купить билеты на мероприятие и узнать о месте проведения можно было только в закрытых чатах. Рассказываем подробности.



Подпольный концерт

Фото: телеграм-канал Baza

Концерт дуэта Zero People должен был состояться в одном из клубов Санкт-Петербурга вечером 9 ноября. Однако на место прибыли сотрудники полиции и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии, сообщает ТАСС. По данным СМИ, все произошло из-за жалоб активистов "Зов народа" на основателя дуэта Александра Красовицкого, который также является лидером группы Animal ДжаZ. Общественники обвиняют его в антироссийских высказываниях.

Известно, что была задержана одна женщина, которая оказала сопротивление правоохранителям. По данным СМИ, это приехавшая на выступление дуэта из Москвы 50-летняя фанатка. В отношении нее возбудили уголовное дело о насилии и оскорблении представителя власти. В пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что женщина была пьяна. Когда сотрудник Росгвардии пытался вывести ее на улицу, она нанесла ему несколько ударов руками и ногой, а также нецензурно обругала.

По данным СМИ, узнать о концерте и месте его проведения, а также купить билеты можно было только в закрытых секретных чатах. Фанатам якобы предлагали обычные пропуска на мероприятие за 2 000 рублей. Кроме того, VIP и супер-VIP стоимостью 3 и 4,5 тысячи рублей соответственно. Последние предполагали отдельный вход в зал и более удобную посадку. Однако обладатели таких билетов в итоге стояли в очереди со всеми, сообщает телеграм-канал SHOT. Кроме того, их места якобы оказались расположены далеко от сцены.



Антироссийские высказывания

Фото: instagram.com (признана экстремистской на территории РФ)/zeropeopleband

После произошедшего Александр Красовицкий и второй участник дуэта Zero People – Александр Заранкин записали видео, в котором извинились перед поклонниками. "Мы приносим свои искренние извинения всем зрителям, которые попали в эту ситуацию. Спасибо вам большое, что вы пришли", – заявили музыканты.

Вместе с тем артисты подчеркнули, что их тур состоится, а выступление в Санкт-Петербурге переносится на другую дату.

Основатель Zero People и лидер группы Animal ДжаZ Красовицкий не в первый раз попадает в скандал. Общественники из движения "Зов народа" обратили внимание на его деятельность еще летом этого года. Тогда активисты направили обращение в СК РФ и Минкультуры с требованием ограничить выступления Animal ДжаZ в России, а также признать группу иноагентами.





из обращения "Зова народа" После начала СВО они не поддержали Россию, считая ее токсичной и абьюзерской страной.

В тексте документа также указывалось, что Красовицкий в одном из интервью весной 2021 года заявлял о своем стыде за отношения между РФ и Украиной. Еще раньше, в 2017 году, в день воссоединения Крыма с Россией, Animal ДжаZ в Омске исполнили композицию запрещенной украинской группы в знак протеста, говорится в обращении.

